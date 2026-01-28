Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 ENE 2026 | 31º
X
Policiales

Trágico vuelco en Ruta 9: murió el conductor y dos menores resultaron heridos

El accidente ocurrió este miércoles a la tarde. Personal policial investiga las causas del siniestro.

Hoy 19:03

Un grave accidente de tránsito ocurrió este miércoles alrededor de las 18.30 sobre Ruta Nacional 9, a la altura de una zona conocida como Saladillo, y dejó como saldo un hombre fallecido y dos menores con heridas de consideración, que debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Regional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según se informó, en el vehículo circulaban cuatro personas, integrantes de una misma familia. Por causas que se investigan, el auto volcó violentamente y como consecuencia del impacto, perdió la vida el conductor, quien era el jefe de la familia y domiciliado en el barrio Centro de la ciudad Capital de Santiago del Estero.

En tanto, la mujer que lo acompañaba se encuentra fuera de peligro, mientras que dos menores de edad sufrieron diversas heridas de consideración y fueron derivados al Hospital Regional, donde permanecen bajo observación médica.

En el lugar del siniestro trabajó personal de la Comisaría de Loreto, junto a los servicios de emergencia, realizando las tareas de asistencia, control del tránsito y las pericias correspondientes para establecer las causas del vuelco.

TEMAS Accidente fatal

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. “Nadie tiene derecho a quitar la vida”: la sentida despedida a "Cuete" tras el crimen del barrio Centenario
  2. 2. Calor, humedad y tormentas: Santiago del Estero tendrá una jornada "pesada" este miércoles 28 de enero del 2026
  3. 3. Amenazaron de muerte a Karina Mazzocco: mostró al aire los escalofriantes mensajes con fotos de un arma
  4. 4. Nueva tragedia vial: accidente se cobró la vida de una mujer y su hija
  5. 5. Mendoza: murió el joven que se había tirado a un canal para rescatar a su hermano en medio de la tormenta
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT