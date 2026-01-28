Trágico vuelco en Ruta 9: murió el conductor y dos menores resultaron heridos

El accidente ocurrió este miércoles a la tarde. Personal policial investiga las causas del siniestro.

Un grave accidente de tránsito ocurrió este miércoles alrededor de las 18.30 sobre Ruta Nacional 9, a la altura de una zona conocida como Saladillo, y dejó como saldo un hombre fallecido y dos menores con heridas de consideración, que debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Regional.

Según se informó, en el vehículo circulaban cuatro personas, integrantes de una misma familia. Por causas que se investigan, el auto volcó violentamente y como consecuencia del impacto, perdió la vida el conductor, quien era el jefe de la familia y domiciliado en el barrio Centro de la ciudad Capital de Santiago del Estero.

En tanto, la mujer que lo acompañaba se encuentra fuera de peligro, mientras que dos menores de edad sufrieron diversas heridas de consideración y fueron derivados al Hospital Regional, donde permanecen bajo observación médica.

En el lugar del siniestro trabajó personal de la Comisaría de Loreto, junto a los servicios de emergencia, realizando las tareas de asistencia, control del tránsito y las pericias correspondientes para establecer las causas del vuelco.