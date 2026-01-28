Ingresar
La Capital reemplazará el reductor de velocidad en calle Olaechea

Será instalado por personal de la Dirección de Tránsito, entre Avellaneda y 9 de Julio.

Hoy 19:32

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de la Capital instalará un nuevo reductor de velocidad en la calle Olaechea, entre Avellaneda y 9 de Julio.

Este nuevo dispositivo, fabricado con materiales de alta resistencia y duración, reemplazará al existente, que se encuentra deteriorado por el alto tránsito que circula por ese importante corredor urbano.

De esta manera, el municipio continúa con las tareas tendientes a mejorar el ordenamiento vehicular y la seguridad vial para conductores y peatones.

