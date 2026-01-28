Ingresar
Se exhibirá el listado definitivo de orden de mérito 2026 de los docentes de la Municipalidad

Así lo informó la Junta de Calificaciones y Clasificaciones de la Municipalidad de la Capital.

Hoy 19:35

La Junta de Calificaciones y Clasificaciones de la Municipalidad de la Capital informó que la exhibición del listado definitivo de orden de mérito correspondiente a la Inscripción Ordinaria para Interinatos y Suplencias de Maestras de Sección, Profesor/a de Música y Profesor/ra de Educación Física 2026, se llevará a cabo a partir del lunes 2 de febrero en las oficinas ubicadas en Belgrano (N) 800 BLOCK 1 Planta Baja del "Complejo Parque Norte", de lunes a viernes en el horario de 8 a 18.

Además, los docentes inscriptos podrán consultar su puntaje en la página web sistema.santiagociudad.gov.ar/educacion/ingreso.php

