El riesgo país mantuvo la tendencia bajista en un día dispar en Wall Street

Hoy 21:35

La jornada de negocios bursátiles ofreció cifras dispares, con una previsible toma de ganancias en acciones, precios de equilibrio para la deuda y una ligera baja para el riesgo país argentino, en medio de la volatilidad de los índices de Wall Street, que operó con la atención puesta en las definiciones de la Reserva Federal sobre el futuro de las tasas.

La tendencia del mercado se mantuvo estabilizada para los bonos soberanos argentinos, que en sus variantes dolarizadas ofrecieron cifras mixtas -tras un alza de 0,3% por la mañana-. Los bonos Globales en Wall Street promediaron una suba de 0,2 por ciento.

El incremento de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EE.UU. achicó el spread con los títulos públicos argentinos, lo que contribuyó a una nueva baja de siete unidades para el riesgo país, que al cierre de la Bolsa porteña marcaba 484 puntos básicos, un mínimo desde el 8 junio de 2018 (476 puntos).

En cuanto a la renta variable, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires restó un 0,4%, en los 3.230.714 puntos, para interrumpir una serie ganadora de seis ruedas consecutivas. Por la mañana el panel líder anotó un máximo nominal en pesos en los 3.296.502 puntos.

La Secretaría de Finanzas anunció que en la licitación de deuda en pesos de muy corto plazo adjudicó un total de $10,34 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $11,17 billones. Esto significa un rollover de 124,2% sobre los vencimientos del día.