Sarmiento quiere despegar en el Apertura en casa ante Banfield

El Verde recibe al Taladro este jueves desde las 21.30 en el Estadio Eva Perón, por la segunda fecha.

Hoy 07:04

La segunda jornada del Torneo Apertura 2026 se cierra este jueves por la noche en Junín, donde Sarmiento y Banfield se medirán desde las 21.30 horas. El equipo local llega golpeado tras la derrota 1-0 ante Argentinos Juniors, mientras que la visita viene de un empate 1-1 frente a Huracán, en un inicio de torneo parejo y con cuentas pendientes en ataque.

Sarmiento de Junín mostró orden defensivo en su estreno, pero pagó caro un gol en el tramo final. En sus últimos partidos mantiene números equilibrados, aunque la falta de eficacia ofensiva sigue siendo el principal desafío. En el Eva Perón, el Verde buscará hacerse fuerte pese a una baja en defensa por suspensión, con la misión de transformar buenas actuaciones en puntos.

Del otro lado, Banfield dejó sensaciones mixtas en el debut tras no sostener la ventaja ante el Globo. El Taladro exhibe regularidad y suele competir bien fuera de casa, aunque también arrastra una ausencia importante por sanción que puede afectar su peso ofensivo. Su plan apunta a un partido cerrado, con bloques compactos y salidas rápidas.

