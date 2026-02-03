Banfield reaccionó en el complemento y se lo dio vuelta a Estudiantes de Río Cuarto

El Taladro se impuso por 2-1 sobre el conjunto cordobés en el cierre de la tercera fecha del torneo Apertura.

03/02/2026

Banfield logró una valiosa victoria por 2 a 1 frente a Estudiantes de Río Cuarto, en un encuentro correspondiente a la 3ª fecha del Torneo Apertura, disputado en el estadio Florencio Sola. El equipo del sur bonaerense mostró carácter en el complemento, revirtió el marcador y sumó tres puntos clave ante el reciente ascendido.

El Taladro había comenzado mejor el partido, aunque sin efectividad. Nicolás Colazo tuvo la primera aproximación con un remate apenas desviado, mientras que Tomás Adoryán y Mauro Méndez también insinuaron en ataque, aunque sin continuidad. Sin embargo, una mala resolución ofensiva terminó siendo aprovechada por la visita.

A los 14 minutos del primer tiempo, Colazo ejecutó un tiro libre en ataque que rebotó en la barrera y derivó en una rápida contra de Estudiantes (RC). Martín Garnerone condujo casi 80 metros y habilitó a Mateo Bajamich, cuyo disparo dio en el palo. En el rebote, el propio Garnerone empujó la pelota al gol para marcar el 1 a 0, el primero del conjunto cordobés en la máxima categoría del fútbol argentino tras 41 años.

En el segundo tiempo, el DT del Taladro movió el banco y el equipo mostró otra actitud. Adoryán desperdició una ocasión clara con un zurdazo cruzado, pero a los 11 minutos llegó el empate en una jugada polémica que generó reclamos de la visita por una supuesta infracción sobre Bajamich. Lautaro Gómez recuperó la pelota y Lisandro Piñero condujo la acción; ambos habían ingresado en el entretiempo. Méndez desbordó por izquierda y asistió a Gómez, que definió con un potente zurdazo al ángulo para el 1 a 1.

Con el correr de los minutos, Estudiantes de Río Cuarto sintió el desgaste y apenas inquietó con una chance de Mauricio Tévez. Banfield fue por más: Gómez tuvo otra oportunidad, Abraham estrelló un remate en el palo y, en el cierre, Méndez apareció con un cabezazo apenas habilitado para sellar el 2 a 1 definitivo, desatando la celebración en Peña y Arenales.

Así, Banfield, aún sin refuerzos y en medio de las dificultades, reaccionó a tiempo, dio vuelta el resultado con entrega y se quedó con un triunfo importante en su casa.