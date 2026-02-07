Exitoso primer encuentro regional de federaciones del NOA en Santiago del Estero

Más de 80 dirigentes participaron de una jornada histórica para coordinar proyectos conjuntos en fútbol infanto juvenil, femenino y futsal. El objetivo es fortalecer el desarrollo deportivo en toda la región.

07/02/2026

Con una importante convocatoria y una agenda cargada de trabajo, se realizó este sábado en la Secretaría de Deportes de Santiago del Estero el Primer Encuentro Regional de Federaciones del NOA, un evento que reunió a dirigentes de seis provincias con el objetivo de planificar acciones conjuntas. Durante la jornada se debatieron estrategias para impulsar el crecimiento del deporte regional, especialmente en disciplinas formativas.

El acto de bienvenida estuvo encabezado por el profesor Carlos Dapello, secretario de Deportes provincial, quien recibió a más de 80 dirigentes de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. El funcionario destacó que la Madre de Ciudades sea el punto de partida de un proyecto integrador que busca potenciar el deporte como herramienta de desarrollo social y competitivo en todo el NOA.

Entre los representantes presentes se destacaron Francisco Pece (vicepresidente de la Federación de Fútbol de Santiago del Estero), Gustavo Marcial y Sylvia Jiménez (Catamarca), Silvio Román y Rubén Alderete (Jujuy), Juan Ceballos (La Rioja), Osvaldo Romano (Salta) y Eduardo Montero (Tucumán), junto a presidentes de ligas y clubes afiliados al Consejo Federal de AFA. El encuentro se desarrolló en el Centro de Alto Rendimiento de AFA, con un recinto colmado de autoridades deportivas.

Las mesas de trabajo avanzaron en la unificación de criterios para fortalecer el fútbol infanto juvenil, el fútbol femenino y el futsal, con la meta de establecer un proyecto a mediano y largo plazo. La capacitación dirigencial y la organización de nuevos certámenes regionales aparecen como ejes centrales para elevar el nivel competitivo del NOA durante el año.

Además, en el acta constitutiva firmada en Santiago del Estero se ratificó el respaldo total a la gestión del Consejo Federal y de la AFA, con mención a Pablo Toviggino y Claudio Tapia como referentes del crecimiento del fútbol del interior. La próxima reunión regional fue confirmada para el 13 de marzo en Rosario de la Frontera, mientras que el proyecto tendrá un nuevo capítulo el 7 de marzo en Córdoba, donde se espera profundizar las acciones conjuntas.