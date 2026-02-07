Tras días de tensión, Agostina Páez se reunió con su familia en Brasil

La abogada cusada de injuria racial, cumplió su primera reunión familiar bajo prisión domiciliaria.

07/02/2026

Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil acusada de racismo, se reencontró con su padre y su hermana en Río de Janeiro después de casi un mes. Las imágenes exclusivas de TN mostraron el cálido abrazo que se dieron.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Estoy muy feliz de encontrarme con mi hija nuevamente”, expresó Mariano Páez, el papá de la imputada.

La familia llegó este sábado a ese país para acompañar a la joven de 29 años en el proceso judicial.

La abogada se encuentra imputada por el delito de injuria racial, que contempla una pena de 2 a 5 años de prisión. Actualmente, se encuentra con tobillera electrónica y sin la posibilidad de salir del estado de Río de Janeiro.

Este viernes, Agostina Páez quedó detenida en una comisaría del barrio de Rocinha después de que la Justicia ordenara la prisión preventiva. Sin embargo, poco después, esa medida fue revocada y quedó en libertad ambulatoria.

“No quiero mostrar mi cara en ningún lado. Los medios de Argentina me ayudaron mucho, pero acá en Brasil para nada”, expresó la acusada en declaraciones a este medio. En ese sentido, cuestionó el uso de su imagen en una campaña antirracista por parte de la Policía local. “No hay una objetividad (...) Y estoy muy expuesta”, sostuvo.

“Estoy en peligro, me llegan amenazas constantemente”, indicó Páez sobre cómo vive su situación mientras avanza la causa judicial. Según su testimonio, las autoridades locales ejercieron un “ensañamiento” sobre su imagen. “Me quieren matar”, agregó.

En cuanto fue consultada por si se arrepentía de lo que ocurrió en el bar de Ipanema el 14 de enero, la abogada indicó que no puede hablar sobre los hechos. “Yo no mentí en nada y está probado. Lo que conté es lo que pasó”, detalló.