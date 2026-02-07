Silbidos, murmullo y "movete": la reacción de los hinchas de River durante la derrota ante Tigre

El equipo de Gallardo tuvo un primer tiempo muy flojo, quedó 2-0 abajo rápido y la paciencia del público se terminó. Hubo cánticos, murmullos y una fuerte silbatina al descanso.

La derrota parcial de River ante Tigre desató una reacción inmediata de los hinchas en el Monumental, que pasaron del entusiasmo inicial a la bronca en apenas minutos. El equipo de Marcelo Gallardo mostró un nivel muy bajo en la primera parte y sufrió los goles de Tiago Serrago y David Romero, que expusieron falencias defensivas preocupantes. Con el recuerdo fresco de un 2025 irregular, la tolerancia se agotó rápido en las tribunas.

El clima cambió por completo a los 26 minutos, cuando el local ya caía 2-0. Desde los cuatro costados bajó un fuerte “Movete, River, movete”, señal directa al rendimiento del equipo. La noche había empezado con una ovación al Pity Martínez en su regreso al estadio, pero la ilusión duró poco: los errores en el fondo y la falta de reacción futbolística encendieron el malestar general.

Los murmullos se multiplicaron ante fallas de Martínez Quarta y Rivero, mientras que Maxi Salas también fue apuntado cuando quedó tendido en el césped en dos acciones. Parte del público le reclamó que se levantara rápido para no cortar el ritmo, en un contexto de tensión creciente y nerviosismo colectivo.

La expresión más dura llegó con el pitazo del árbitro Sebastián Zunino que marcó el final del primer tiempo. Desde todas las tribunas cayó una silbatina masiva, reprobando una actuación que hizo recordar los peores pasajes recientes del equipo. El Monumental, que había arrancado festivo, terminó convertido en un escenario de reproche y exigencia.