Estudiantes festejó ante Deportivo Riestra y se prende arriba

El Pincha se impuso por 1 a 0 ante su gente con gol de Guido Carrillo.

Hoy 22:06

Estudiantes venció este lunes a Deportivo Riestra por 1-0 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, en un encuentro que fue de menor a mayor y correspondió a la cuarta fecha de la zona A del Torneo Apertura 2026.

El único gol de la noche lo marcó Guido Carrillo, a los 29 minutos del segundo tiempo, con un cabezazo que le dio al Pincha tres puntos clave para seguir escalando en la tabla.

Con este resultado, el campeón defensor del fútbol argentino alcanzó la cuarta posición del grupo A con ocho puntos, mientras que el Malevo continúa sin victorias en el certamen y se ubica anteúltimo, con apenas una unidad.

En la próxima fecha, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez afrontará una nueva edición del Clásico platense, cuando visite a Gimnasia el domingo 15 de febrero, desde las 17:00. Por su parte, Riestra será local de Newell’s el lunes 16, a partir de las 19:00, en un duelo clave para salir del fondo.

El primer tiempo tuvo pocas situaciones claras y todas fueron para Estudiantes. A los nueve minutos, Cristian Medina probó desde la frontal del área, pero su remate fue a las manos del arquero Ignacio Arce. Once minutos después, el propio Medina lanzó un centro al primer palo que encontró a Carrillo, aunque el delantero no logró direccionar bien el cabezazo.

En el arranque del complemento, el Pincha volvió a avisar. A los cuatro minutos, José Sosa ejecutó un tiro libre cerrado que Arce alcanzó a desviar, y en el rebote Ezequiel Piovi remató desviado.

La primera llegada de Riestra fue a los 22 minutos, con una pelota larga que dejó mano a mano a Gabriel Obredor, pero el mediocampista no pudo vencer a Fernando Muslera, que ganó el duelo con una buena salida.

El gol llegó a los 29 minutos, tras un centro desde la izquierda de Brian Aguirre que encontró a Guido Carrillo, quien ganó en el segundo palo y decretó el 1-0 definitivo.

El cierre del partido tuvo el mejor pasaje de la noche. A los 38 minutos, Adolfo Gaich sacó una potente volea desde el borde del área que contuvo Arce, quien rápido habilitó largo a Obredor. Nuevamente, Muslera apareció para sostener la ventaja y asegurar el triunfo del León en su casa.