Lanús y Talleres quedaron a mano en un final vibrante

Lanús empató 1-1 con Talleres en el estadio Néstor Díaz Pérez, en un partido de trámite discreto y con emociones concentradas en el cierre, correspondiente a la cuarta fecha de la zona A del Torneo Apertura 2026.

Los goles llegaron en tiempo de descuento del segundo tiempo. Martín Río adelantó a la Talleres en el primer minuto de adición, mientras que Dylan Aquino apareció en el tercer minuto para sellar la igualdad definitiva del Granate.

Con este resultado, Lanús se mantiene segundo en el grupo A con ocho puntos, a dos unidades de Vélez, el líder. En tanto, el equipo dirigido por Carlos Tévez se ubica undécimo, con cuatro puntos, y sigue sin despegar en el certamen.

En la próxima jornada, el vigente campeón de la Copa Sudamericana deberá visitar a Independiente el viernes 13 de febrero, desde las 20:00. Por su parte, Talleres será local de Gimnasia de Mendoza el sábado 14, a partir de las 19:45.

La primera llegada del encuentro fue para la visita. A los 15 minutos, Valentín Depietri remató desde la izquierda, pero el disparo se fue alto y desviado. A los 29, una buena combinación colectiva permitió el remate de Ulises Ortegoza, que terminó en las manos del arquero Nahuel Losada.

Lanús recién generó peligro a los 35 minutos del primer tiempo, con un pase filtrado de Marcelino Moreno para Rodrigo Castillo, quien se abrió demasiado y remató al lado externo de la red. Cinco minutos después, un pase largo de José Canale habilitó a Moreno, que punteó la pelota pero no logró vencer a Guido Herrera.

En el complemento, la primera fue nuevamente para la visita. A los ocho minutos, un centro al segundo palo encontró el cabezazo de Augusto Schott, bien controlado por Losada. A los 24, Valentín Dávila probó con un remate bajo y cruzado que el arquero local contuvo sobre su palo derecho.

El Granate tuvo su chance recién a los 41 minutos, cuando un centro de Moreno desde la derecha permitió el cabezazo de Felipe Peña Biafore, que se fue por encima del travesaño.

El desenlace llegó en tiempo añadido. En el primer minuto de descuento, un córner al segundo palo derivó en la palomita de Martín Río, habitual goleador de cabeza, para el 1-0 de la visita. Cuando parecía triunfo cordobés, a los tres minutos, Dylan Aquino recibió sobre el borde izquierdo del área y sacó un remate rasante y seco que se metió junto al primer palo de Herrera, decretando el empate final.