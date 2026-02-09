En vivo: Independiente Rivadavia intenta volver a la cima en su visita a Estudiantes de Río Cuarto

Se miden desde las 21.30 en el estadio Antonio Candini por la cuarta fecha del Apertura.

Hoy 20:34

Estudiantes de Río Cuarto tendrá este lunes, desde las 21.30, una oportunidad clave para empezar a torcer su presente en la Liga Profesional. En el estadio Antonio Candini recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza, con la necesidad concreta de lograr su primer triunfo y mirar con menos preocupación la tabla de los promedios. El partido será televisado por ESPN y tendrá el arbitraje de Andrés Gariano.

