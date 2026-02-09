Se realizará el operativo de asistencia sanitaria y social “Más Cerca Tuyo” en el B° Sarmiento

Los vecinos que quieran ser beneficiados con alguno de estos servicios acercarse con su documento de identidad y de ser necesario carnets de vacunación.

Hoy 14:12

La Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial de la Municipalidad de La Banda informó que el miércoles 11 a partir de las 9 se realizará el operativo “Más Cerca Tuyo” en las instalaciones del Polideportivo del barrio Sarmiento ubicado en la intersección de calles Pedro León Gallo y Manuel Elordi.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la jornada, se ofrecerán servicios de atención primaria de la salud, se compartirá un desayuno nutritivo, charlas de prevención, juegos infantiles, vacunación, servicio de asesoramiento, enfermería, talle de lengua de señas y gestión social.

Se recomienda a los vecinos que quieran ser beneficiados con alguno de estos servicios acercarse con su documento de identidad y de ser necesario carnets de vacunación.

Cabe destacar, que estas acciones impulsadas desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani tienen el objetivo prioritario de acercar a los vecinos los servicios que ofrecen las áreas de Salud; Género; Niñez, Adolescencia y Familia; Discapacidad; Desarrollo Social; Nutrición Comunitaria y Prevención en Adicciones.