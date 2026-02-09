Dieron a conocer el ránking de los pilotos más populares de la F1: en qué puesto quedó Franco Colapinto

El deportista argentino superó a varios corredores de amplia trayectoria en la categoría y se acercó a otras estrellas del automovilismo que tienen gran impacto en las redes sociales.

El fenómeno Franco Colapinto no reconoce límites. Desde su irrupción en la Fórmula 1, el piloto argentino no solo mostró talento con Williams y Alpine, sino que también se consolidó como una verdadera potencia mediática a nivel global.

Un reciente ranking elaborado por College Football Network puso números concretos a esta tendencia. El informe, que clasifica a los 22 pilotos de la parrilla 2026 según la cantidad de seguidores en Instagram, ubicó al pilarense en una posición de privilegio dentro del ecosistema de la máxima categoría.

Según los datos relevados, Colapinto ocupa el puesto #12 en el ranking de popularidad de la F1. Con 5.3 millones de seguidores, el piloto de Alpine quedó a las puertas del top 10 mundial, superando a varios nombres con mayor recorrido en la categoría.

El estudio remarca un dato clave: el argentino alcanzó esta cifra sin haber completado una temporada entera en la Fórmula 1 al momento del despegue de sus números. “Es principalmente gracias a su enorme base de fanáticos en Argentina”, señala el medio, destacando el fuerte efecto arrastre del público albiceleste en redes sociales.

Cómo sigue el ránking de popularidad de la F1

El listado es liderado por Lewis Hamilton, actual figura de Ferrari, quien ostenta 42.2 millones de seguidores, una cifra que lo coloca como una auténtica superestrella global.

El podio lo completan el monegasco Charles Leclerc (22.2 millones) y el neerlandés Max Verstappen (17.9 millones), ambos con una fuerte presencia mediática consolidada a lo largo de los años.

A quiénes superó Colapinto

Uno de los puntos más llamativos del ranking es observar a quiénes dejó detrás el argentino. Colapinto supera en seguidores a su excompañero Alex Albon (14°, con 4.1 millones) y a pilotos experimentados como Nico Hülkenberg y Esteban Ocon.

También se encuentra por encima de jóvenes promesas con fuerte respaldo europeo, como Ollie Bearman (15°) y el brasileño Gabriel Bortoleto (18°), confirmando su impacto global más allá de la pista.

El Top 15 de los más populares en Instagram

Lewis Hamilton: 42.2 M

Charles Leclerc: 22.2 M

Max Verstappen: 17.9 M

Carlos Sainz: 12.4 M

Lando Norris: 11.6 M

Sergio Pérez: 8.3 M

George Russell: 8.2 M

Fernando Alonso: 7.9 M

Oscar Piastri: 6.1 M

Pierre Gasly: 6 M

Valtteri Bottas: 5.5 M

Franco Colapinto: 5.3 M

Kimi Antonelli: 4.6 M

Alex Albon: 4.1 M

Ollie Bearman: 3.5 M

Con la temporada 2026 en marcha y el ingreso de nuevas escuderías como Cadillac, el mapa de la Fórmula 1 comienza a reconfigurarse. En ese escenario, el magnetismo de Colapinto aparece como una de las claves para el crecimiento de la audiencia joven y la expansión global del deporte.