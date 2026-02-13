Franco Colapinto concluyó la jornada matutina en Barhéin: cómo le fue

La tanda dejó buenas sensaciones para Alpine F1 Team, que continúa con su programa de pruebas de pretemporada.

Hoy 09:15

Franco Colapinto completó una sólida sesión matutina en el Circuito Internacional de Baréin y terminó con el sexto mejor tiempo entre los 11 pilotos participantes. La tanda dejó buenas sensaciones para Alpine F1 Team, que continúa con su programa de pruebas de pretemporada.

El bonaerense giró 67 vueltas con su A526 y marcó un mejor registro de 1m36s874 en los 5,4 kilómetros del trazado. El récord histórico del circuito sigue en manos del español Pedro de la Rosa, con 1m31s447 en 2005. Más allá de los tiempos, el foco del equipo estuvo puesto en la adaptación al nuevo paquete técnico.

Colapinto quedó a 2s956 del más veloz de la mañana, el británico George Russell, quien giró en 1m33s918 con su Mercedes tras completar 78 vueltas. Como el resto de las escuderías, Alpine aprovecha esta etapa para ajustar el funcionamiento del nuevo motor Mercedes AMG y afinar detalles de confiabilidad.

El jueves había sido el turno del francés Pierre Gasly, que mostró buen ritmo por la mañana pero sufrió un problema técnico por la tarde. Este viernes el día completo de entrenamientos será para Colapinto, que volverá a pista entre las 9 y las 13 (hora argentina). Tanto FOX Sports como ESPN emitirán un resumen del ensayo al mediodía.