En vivo: con ánimos en alza por ganar el clásico, Huracán recibe a Sarmiento en el Ducó

El Globo recibe al Verde tras su triunfo ante San Lorenzo. Ambos necesitan puntos en un duelo con peso en la tabla y en los promedios.
Huracán y Sarmiento de Junín se enfrentarán este sábado desde las 19:45 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El Globo llega en alza tras quedarse con el clásico, mientras que el Verde viene de sumar en un duelo directo por la permanencia.
