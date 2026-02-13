Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 FEB 2026 | 29º
X
Somos Deporte

En vivo: con ánimos en alza por ganar el clásico, Huracán recibe a Sarmiento en el Ducó

El Globo recibe al Verde tras su triunfo ante San Lorenzo. Ambos necesitan puntos en un duelo con peso en la tabla y en los promedios.

Hoy 20:45
Huracán Sarmiento
Huracán Sarmiento

Huracán y Sarmiento de Junín se enfrentarán este sábado desde las 19:45 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El Globo llega en alza tras quedarse con el clásico, mientras que el Verde viene de sumar en un duelo directo por la permanencia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Club Atlético Sarmiento de Junín Club Atlético Huracán Liga Profesional de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Cambios en el ciclo lectivo 2026: el Gobierno eliminó dos materias
  2. 2. El tiempo para este sábado 14 de febrero en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 31º y emitieron una alerta amarilla por tormentas
  3. 3. Mitre no pudo ante All Boys y cayó en su debut en la Primera Nacional
  4. 4. Detienen en Misiones a un narco brasileño con pedido de captura internacional
  5. 5. Murió Silvia Nassif, reconocida periodista y documentalista de Santiago del Estero
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT