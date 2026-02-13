Ingresar
Argentina Open: Cerúndolo eliminó a Kopriva y se metió en las semifinales

Este sábado se enfrentará con Etcheverry, por un lugar en la final.

Hoy 18:19

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (1°) se metió en las semifinales del Argentina Open tras vencer en sets corridos al checo Vit Kopriva. El máximo favorito del torneo se impuso por 6-4 y 6-3, luego de una hora y 38 minutos de juego.

El primer set fue una verdadera batalla. Cerúndolo comenzó 0-2 abajo, pero logró recomponerse y, con mayor solidez en los intercambios, terminó imponiéndose por 6-4. La clave estuvo en su potencia desde el fondo de la cancha, que en los games decisivos dejó sin respuestas a su rival.

En el segundo parcial parecía encaminarse rápidamente a la victoria al colocarse 3-0. Sin embargo, Kopriva elevó su nivel y aprovechó un tramo errático del argentino para recuperar el quiebre.

Lejos de desmoronarse, Cerúndolo mantuvo la concentración, volvió a quebrar el saque del checo y cerró el partido con autoridad en su siguiente turno de servicio para sellar el pase a semifinales.

En la próxima instancia habrá duelo argentino, ya que su rival será Tomás Etcheverry (7°), quien más temprano derrotó al chileno Alejandro Tabilo en tres sets. De esta manera, el certamen ya tiene asegurada la presencia de un representante nacional en la final del tradicional torneo disputado en Buenos Aires.

