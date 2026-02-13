Caso Loan: la querella insiste en la reconstrucción presencial y pide nuevas pericias para la audiencia preliminar de juicio

La familia del chico ausente busca que el tribunal sume más pruebas y medidas técnicas antes del inicio del debate. El planteo apunta a despejar dudas sobre cómo fue el episodio y el rol de cada acusado.

Hoy 19:02

La querella en la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes un escrito en el que insiste en la necesidad de una reconstrucción presencial del hecho y solicita nuevas pericias informáticas y telefónicas, de cara a la audiencia preliminar de juicio fijada para el 27 de febrero.

La querella reclama que el tribunal ordene una reconstrucción material, en el terreno, de lo ocurrido el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, departamento de 9 de Julio, provincia de Corrientes.

El planteo sostiene que esa medida resulta imprescindible para esclarecer la mecánica de la desaparición, debido a la cantidad de imputados, los distintos recorridos, los vehículos involucrados, las secuencias temporales y la variedad de versiones que surgieron durante la investigación.

El pedido apunta a que la diligencia cuente con registro fílmico y audiovisual integral, con intervención de las partes, y que se documenten recorridos, distancias, accesos y puntos de visibilidad en el lugar donde fue visto por última vez Loan.

En el escrito también se solicita que el tribunal disponga la producción de dos pericias informáticas sobre comunicaciones entre los imputados. Por un lado, una pericia de “interés comunicacional” para analizar patrones de contacto, frecuencia, duración y reciprocidad de llamadas y mensajes, y detectar cambios en esos patrones antes, durante y después del hecho investigado.

Por otro, una pericia de “jerarquización relacional objetiva” para determinar la posición y el peso de cada vínculo de los imputados en sus esquemas de relaciones personales, familiares, laborales o funcionales, y establecer si existen nexos o centralidades que puedan ser relevantes para la causa.

La querella propone que estos estudios queden a cargo de la Dirección de Asistencia Técnica a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, o en su defecto sean realizados por la Policía Federal Argentina o el organismo técnico que el tribunal designe.