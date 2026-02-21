Finalizaron con éxito los encuentros de “La Banda Baila y Emprende” en la Plaza Belgrano

En el cierre de esta propuesta participación como invitados especiales, las academias municipales de danzas folclóricas.

Hoy 13:03

Los encuentros del Programa “La Banda Baila y Emprende” culminaron con un multitudinario encuentro en la plaza Manuel Belgrano, dónde las familias disfrutaron de números artísticos y una feria de emprendedores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro se llevó a cabo el viernes a la noche e incluyó la última clase del taller gratuito de danzas folclóricas argentinas promovido por la Dirección de la Juventud y una nueva feria organizada por la Oficina de Emprendedores.

Según se informó, en las 16 clases dictadas por el profesor Claudio Torres, participaron más de 2.400 personas de diferentes edades, y la feria contó con más de 40 emprendedores en cada encuentro.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

En el cierre de esta propuesta participación como invitados especiales, las academias municipales de danzas folclóricas, “La Telesita”, “Lazos de amistad”, “Huellas del Malambo” y “Juan Saavedra”, más la murga del Centro Cultural “La Telesita” y la bailarina solista Iaria Garnica.

El director de la Juventud, Delfor Geréz, expresó lo siguiente: “Hoy se están desarrollando dos actividades en simultáneo, La Banda Baila y Emprende, con el cierre del taller de danza folclórica argentina que se dictó durante todo el mes de enero y parte de febrero.

Esta es una actividad que se viene desarrollando hace bastante tiempo, impulsada desde la gestión del intendente Roger Nediani, a través de la Dirección de la Juventud.

Te recomendamos: Certificación y puntaje para los participantes del taller de danzas folclóricas

Nosotros también venimos trabajando juntos a la Secretaría de Gobierno hace bastante con este proyecto que estuvo a cargo del profesor Claudio Torres, quien ha sido el creador del taller de danzas folclóricas.

Y en esta oportunidad, estamos cerrando las actividades de este proyecto con un gran encuentro de bailarines, una feria de emprendedores y junto a las academias municipales de danzas folclóricas invitadas especialmente para esta ocasión”.

Agregó: “Durante las 16 clases de folclore, participaron en cada una aproximadamente 150 personas de diferentes edades. Por lo tanto, ha sido un éxito rotundo y estamos muy contentos y muy orgullosos de que este año hayamos tenido tanta convocatoria.

Es un taller que se viene haciéndose hace varios años y viene creciendo cada año también, a tal punto que se está instalando en la ciudad como un evento familiar y como un espacio de encuentro.

Es muy lindo ver cómo todas las familias se juntan a confraternizar y también a ver y adquirir productos de la Feria de Emprendedores que este año nos ha acompañado.

Por lo tanto, estamos muy agradecidos con los emprendedores que se sumaron en cada encuentro que fueron más de 40 en cada reunión, convocados por la Oficina de Emprendedores que realizó un excelente trabajo en ese sentido.

Por último, quiero agradecer el apoyo del intendente Roger Nediani, a la Secretaría de Gobierno y a todas las áreas del municipio que intervinieron en esta propuesta y que realizaron un gran trabajo para que esto fuera un éxito”.