Una causa por tenencia de arma de guerra terminó con múltiples allanamientos, detenciones y secuestro de armas caseras

El procedimiento fue encabezado por efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº3 y la Comisaría Comunitaria Nº16 Mujer y Familia, bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal.

Hoy 11:23

Un importante operativo policial se desplegó este sábado 21 de febrero desde las primeras horas de la mañana en distintos puntos de la ciudad, en el marco de una causa por abuso de arma, lesiones y portación ilegal de arma de guerra.

La causa, que involucra a Nicolás Herrera, Santiago Montes y Cristian Juárez —alias "Manzana"—, es investigada por la fiscal Eugenia Callegaris, con intervención de la jueza de Control y Garantías Erika Casagrande.

Cinco domicilios allanados

Los procedimientos comenzaron alrededor de las 7 de la mañana y se concretaron en viviendas ubicadas en:

Calle Gumersindo Gorosito N° 847 del barrio Tradición (o).

Calle San Lorenzo N° 3050 del barrio Juramento.

Intersección de Éxodo Jujeño y Tambor de Tacuarí, barrio Juramento.

Calle Éxodo Jujeño N° 2948, barrio Juramento.

Calle Inti Huasi N° 553, barrio Sarmiento.

En el primer domicilio el resultado fue negativo tanto para la detención de Herrera como para el secuestro de armas.

En el segundo inmueble se logró la detención de Nicolás Herrera y el secuestro de un arma de fabricación casera y dos cartuchos tipo AT.

En el tercer domicilio fue detenido Cristian Juárez, alias "Manzana", donde además se incautó un arma de fabricación casera.

En la cuarta vivienda se secuestró otra arma de fabricación casera y una vaina servida.

Finalmente, en el quinto domicilio se procedió al secuestro de prendas de vestir: un buzo de algodón color negro y una bermuda blanca.

Nuevo procedimiento en barrio Juramento

En paralelo, personal de la Comisaría Comunitaria Nº16 realizó otro allanamiento a las 7:10 en un inmueble ubicado en calle Éxodo Jujeño N° 2948 del barrio Juramento.

Tras asegurar el lugar con la participación de efectivos de USAR, Infantería e Interceptoras, y con la presencia de un testigo hábil, se efectuó la requisa del inmueble.

Como resultado, se secuestró desde el interior de una pieza un tubo de hierro color amarillo; desde un techo de chapa se observó una vaina servida de cartucho; y desde una de las habitaciones ubicadas en la parte trasera del inmueble se incautó un cartucho color rojo calibre 12.

Los procedimientos se enmarcan en la investigación por abuso de arma y tenencia ilegal de arma de fuego de guerra, mientras continúan las actuaciones judiciales para determinar responsabilidades en los hechos denunciados.