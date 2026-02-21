El tiempo para este sábado 21 de febrero en Santiago del Estero: anuncian probables tormentas durante todo el fin de semana y una máxima de 30°

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una máxima de 30° y una mínima de 22° para este 21 de febrero, con inestabilidad persistente. El domingo continuará con condiciones similares y leve descenso de la temperatura mínima.

Hoy 01:57

El clima en Santiago del Estero se presentará inestable este sábado 21 de febrero, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El organismo anunció para la jornada una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 22, con probabilidades de tormentas aisladas durante todo el día, lo que mantendrá condiciones variables y cielo mayormente cubierto en distintos momentos.

En tanto, el pronóstico extendido indica que el domingo continuará con un escenario similar. Se espera una máxima de 30 grados y una mínima de 20, con probabilidad de tormentas aisladas a lo largo de toda la jornada, por lo que la inestabilidad seguirá presente en la provincia.

De esta manera, el fin de semana estará marcado por temperaturas templadas a cálidas y condiciones propensas a precipitaciones intermitentes, por lo que se recomienda mantenerse informado ante eventuales actualizaciones del parte oficial.

Recuerda que puedes seguir todas las alternativas climáticas a través de los datos de nuestra estación meteorológica propia haciendo clic aquí.