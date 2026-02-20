Trump anunció un nuevo arancel global del 10% tras el fallo de la Corte Suprema y dijo estar “profundamente decepcionado”

El presidente de Estados Unidos confirmó que apelará a otras herramientas legales para sostener su política comercial, luego de que el máximo tribunal declarara inconstitucionales los aranceles generalizados aplicados bajo una ley de emergencia.

El presidente de Estados Unidos aseguró que está “profundamente decepcionado” tras el fallo de la Corte Suprema contra los aranceles generalizados que impuso desde que regresó a la presidencia.

“Tenemos alternativas”, dijo Trump. “Excelentes alternativas”.

En ese contexto, anunció que firmará una orden para imponer un arancel global del 10% durante 150 días bajo la Sección 122 de la ley de comercio de 1974, que otorga al mandatario el poder de imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% en situaciones de “problemas graves y significativos” de balanza de pagos, sin requerir investigaciones ni limitaciones adicionales.

Trump afirmó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes y subrayó que su Gobierno explora alternativas legales tras el revés judicial. “Tenemos alternativas, grandes alternativas. Podría ser más dinero. Recaudaremos más dinero y seremos mucho más fuertes por ello”, declaró en la Casa Blanca. Agregó que el Ejecutivo ha iniciado varias investigaciones de prácticas comerciales desleales bajo el artículo 301, con el objetivo de “proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas”.

El fallo de la Corte Suprema determinó que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales amparados en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977, lo que representa uno de los mayores reveses para la política comercial de Trump en su segundo mandato. El dictamen, aprobado por seis votos contra tres, establece que el Gobierno carece de facultades inherentes en tiempos de paz para imponer gravámenes bajo la IEEPA, ya que la Constitución reserva este tipo de potestad al Congreso.

El presidente calificó la sentencia de “profundamente decepcionante” y expresó sentirse “absolutamente avergonzado” por la decisión de los magistrados que votaron en contra de su postura. Trump sugirió que el tribunal fue influenciado por “intereses extranjeros y un movimiento político mucho más pequeño de lo que la gente podría imaginar”.

“El fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles es profundamente decepcionante, y me avergüenzo de ciertos miembros de la corte por no tener el coraje de hacer lo correcto para nuestro país”, dijo Trump, quien agradeció y felicitó a los jueces Thomas, Alito y Kavanaugh “por su fuerza, sabiduría y amor por nuestro país”.

“Al leer las opiniones discrepantes, nadie puede argumentar en contra. Los países extranjeros que nos han estado estafando durante años están eufóricos. Están tan felices y bailando en las calles, pero no bailarán por mucho tiempo, se lo aseguro”, afirmó Trump.

En tanto, afirmó: “El tribunal se ha dejado influenciar por intereses extranjeros".

Entre las medidas afectadas por la decisión judicial destacan la tarifa global base del 10% a las importaciones y los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, así como aranceles adicionales del 25% a México y Canadá, implementados para presionar el control del tráfico de drogas en frontera. Además, se incluye la eliminación de la exención arancelaria para envíos de bajo valor, con impacto en el comercio electrónico, y el aumento de aranceles hasta un 50% sobre productos de Brasil e India, vinculados a sanciones indirectas por cuestiones diplomáticas.

Según Trump, el dictamen podría conllevar el reembolso de 240.000 millones de dólares recaudados a través de los gravámenes anulados recientemente. Agradeció a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso, al considerar que sus opiniones “nadie puede argumentar en contra”.

El mandatario insistió en que existen “métodos, prácticas, leyes y facultades, reconocidos por todo el Tribunal y por el Congreso, que son incluso más poderosos que los aranceles de la IEEPA”. No obstante, los nuevos aranceles anunciados solo podrán permanecer en vigor durante 150 días, mientras que las investigaciones bajo el artículo 301 suelen requerir varios meses para completarse.

Trump reiteró que su prioridad es mantener la fortaleza económica de Estados Unidos frente a lo que denominó prácticas desleales de sus socios comerciales y enfatizó que su administración continuará explorando “todas las herramientas legales” disponibles para ese fin.