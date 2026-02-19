Boca y otro amargo empate ante Racing en la Bombonera, por el Apertura

El equipo de Úbeda, no hace pie ni si quiera como local, empató sin goles ante la Academia en el marco de la fecha 6 de la Liga Profesional.

Hoy 22:15

Tal vez, o no tan supuestamente, la intención de Boca frente a un partido tan caliente como el que tenía por delante en el clásico contra Racing era la de apostar por la lucha. Por la fuerza, por el carácter. Un camino de ida hacia un futuro incierto basado en resistir un presente que no parece promisorio, al menos en lo visto en cancha en el plano futbolístico en este empate 0 a 0 que -incluso- pudo ser derrota en los últimos minutos.

El partido -sobre todo en la primera parte- fue malo en serio. En esa etapa un buen remate desde afuera de Matko Miljevic (verdugo del Xeneize en el torneo pasado jugando para Huracán) que se desvió y terminó en un tiro de esquina, más algún arrebato del local por avanzar por la banda izquierda del ataque y que Lautaro Blanco acierte algún centro, pero sin remates al arco, casi una afrenta para la historia del equipo y su mítico estadio. Poco más, al margen de los cruces con pierna fuerte en la mitad de la cancha con el momento emocional más alto de los primeros 45 minutos, que fue el manotazo de Maravilla Martínez en el rostro de Ayrton Costa que Rey Hilfer sancionó con tarjeta amarilla.

Claro que razones le sobraban a Boca para jugar a un objetivo más emocional que de evolución: no seguir desacreditándose ante su gente, después de haber fallado en la primera prueba que tuvo el equipo de Claudio Ubeda tras perder con Vélez y haber recibido la visita de Juan Román Riquelme. Una visita de la que se pueden hacer diversas lecturas, pero que uno de sus objetivos seguramente fue aplicar un inflador anímico que en la fecha anterior ante Platense no apareció ni por asomo.

Sin tantos pibes, con una línea media poco complementaria entre sí pero -al fin y al cabo- eficiente para no verse desbordada, el plan de ir de atrás hacia adelante empezó a dar algunos indicios de éxito en los primeros minutos del segundo tiempo, donde el equipo empujó y se acercó más a la zona de peligro. A diferencia de una de las dos visitas que los de Costas hicieron en el 2025 a la Bombonera (cuando todavía estaba presente Miguel Ángel Russo), ese armado impidió que Santiago Sosa fuera el patrón del partido.

Racing no podía imponerse en el medio, pero Boca no sabía cómo resolver cuando superaba la línea que requiere ya de alguien con más resolución que la que pueden darle Ascacibar o Williams Alarcón. Ya era tiempo de empezar a ver cambios de nombres cuando el partido volvió a llenarse de errores, pero con el peligro que supone ya estar en minutos más cercanos al final.

Para fortuna de Boca, esta vez -a diferencia del partido que sacó al Xeneize del Clausura pasado- Racing no acertó en las chances que tuvo: en una, Solari intentó perfilarse y quedó de cara al arco, con Marchesin sin mucho que poder hacer. Pero la tiró por arriba. Y en la otra, ya en los últimos instantes, el 1 de Boca sacó de las mejores pelotas desde que llegó al club, volando hacia el primer palo y evitando que Toto Fernández abra el marcador.

Si hubo o no cabildo abierto será materia opinable, sobre todo porque un simulacro de evacuación propició la salida instantánea de la gente. Donde sí pareció haber un veredicto es con la realidad de Edinson Cavani, quien desde esta noche en la que se fue silbado casi de manera unánime de la Bombonera será consciente de que no todo es tener ganas y jugar aunque el físico no se lo permita.