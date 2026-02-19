La Fiscalía pidió prisión preventiva para dos policías de Ciberdelitos acusados de vender celulares secuestrados

Este jueves se llevó a cabo la audiencia en tribunales. Están acusados de haber participado en la venta irregular de teléfonos celulares.

Hoy 22:17

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para el oficial subinspector Nahuel Flekenstein Díaz y para Exequiel del Jesús Guzmán, ex segundo jefe del Departamento de Ciberseguridad, imputados por presunto peculado y violación de los deberes de funcionario público.

Ambos están acusados de haber participado en la venta irregular de teléfonos celulares de alta gama que habían sido secuestrados en distintos procedimientos policiales.

La investigación, a cargo de las fiscales Cecilia Larred y Nair González Azar, se inició a mediados de diciembre, cuando se advirtió la desaparición de alrededor de una decena de iPhone que estaban bajo custodia judicial.

Según la hipótesis fiscal, los dispositivos habrían sido ofrecidos y vendidos a través de redes sociales, particularmente en páginas de Facebook, y mediante operaciones realizadas por la esposa de Guzmán utilizando plataformas como Naranja X.

Además de los delitos mencionados, también se les atribuye falsificación de instrumento público.

La audiencia se desarrolló este jueves en el Palacio de Tribunales y estuvo a cargo de la jueza María del Huerto Bravo Suárez, quien deberá resolver el viernes 20 de febrero la situación procesal de los imputados. Durante la jornada se vivieron momentos de tensión y fuerte carga emocional: ambos efectivos rompieron en llanto y hubo reproches cruzados entre ellos. La Fiscalía fundamentó el pedido de prisión preventiva en la existencia de riesgos procesales latentes.

Por su parte, la defensa del oficial Flekenstein Díaz, a cargo del doctor Marcelo Castillo Gioja, solicitó la falta de mérito al sostener que no se acreditaron las conductas endilgadas y que desde el inicio de la investigación su defendido nunca se fugó ni entorpeció el proceso.

El propio subinspector aseguró ante la magistrada que fue él quien elaboró el informe donde se detectó la ausencia de los celulares. La jueza resolvió pasar a un cuarto intermedio y convocó nuevamente a las partes para este viernes a las 11.