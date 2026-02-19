Florencia Carignano desconectó micrófonos de Diputados y Lilia Lemoine salió al cruce

El debate por la reforma laboral en Diputados se realiza en medio de un clima de suma tensión. Uno de los cruces del día los protagonizaron Lilia Lemoine y Florencia Carigniano, luego de que ésta desconectara los micrófonos de la sala.

Cruces, gritos y acusaciones marcaron el inicio de la sesión en la Cámara baja. Hubo cuestionamientos por el método de votación, un tenso episodio con trabajadores del recinto y reproches directos al presidente del cuerpo.

La sesión en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina comenzó con fuertes discusiones que anticipan un debate áspero por el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo.

El clima se tensó desde el inicio, cuando legisladores de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda se acercaron al estrado tras la votación a mano alzada del plan de labor parlamentaria. La modalidad elegida por la presidencia generó protestas de la oposición, que reclamó la posibilidad de expresarse antes de avanzar con el temario.

El presidente del cuerpo, Martín Menem, quedó en el centro de los cuestionamientos por permitir el avance del tratamiento sin votación nominal, lo que profundizó el malestar opositor.

Cruce filmado y acusaciones

Uno de los episodios más tensos involucró a las diputadas Florencia Carignano y Lilia Lemoine. En un video difundido por la legisladora oficialista en la red social X, se observa a Carignano desenchufando micrófonos destinados a trabajadores del recinto, lo que derivó en un fuerte intercambio verbal.

“¡Carignano! ¿Qué hacés? ¿Estás loca? Quedaste grabada, pedazo de loca. ¿Cómo vas a hacer eso?”, se escucha decir a Lemoine en las imágenes. Luego calificó el episodio como “inaceptable” y reclamó sanciones contra la diputada opositora, al considerar que su conducta no podía pasar inadvertida.

Reproches al presidente de la Cámara

El clima se volvió aún más tenso cuando la diputada Cecilia Moreau apuntó directamente contra Menem durante el desarrollo de la sesión. “Usted está pasándose de vivo”, le recriminó en medio del debate por la organización del tratamiento del proyecto.

Desde el oficialismo, el bloque de La Libertad Avanza logró imponer su esquema de debate. El diputado Gabriel Bornoroni propuso asignar veinte minutos para cada dictamen y un total de cuarenta oradores distribuidos proporcionalmente entre los bloques.

La propuesta fue aprobada y el plan de labor estableció que la votación del proyecto de reforma laboral se realizará por títulos, sumando veintiséis en total.

Debate con final abierto

Con un inicio marcado por gritos, acusaciones y cuestionamientos al reglamento, la discusión por la reforma laboral se encamina a convertirse en uno de los debates más tensos del período legislativo. La pulseada política ya comenzó y promete extenderse durante toda la sesión.