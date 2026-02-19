El Río Dulce, más peligroso que nunca: alertan que la baja del caudal puede ser una “trampa” para bañistas

Guardavidas advierten que, pese a la disminución del nivel del agua tras la crecida, el río mantiene corrientes fuertes, pozos profundos y zonas inestables. Piden extremar precauciones para evitar accidentes.

Hoy 22:22

Aunque el nivel del Río Dulce comenzó a descender luego de la sorprendente crecida registrada durante el último mes, especialistas advierten que el peligro no pasó y que, por el contrario, este momento puede resultar el más riesgoso para quienes frecuentan sus orillas.

Martín Cabral, en representación del cuerpo de guardavidas, explicó en diálogo con Noticiero 7 que la baja del caudal genera una falsa sensación de seguridad. “La disminución de los últimos días se vuelve una especie de trampa muy peligrosa para bañistas y pescadores”, sostuvo.

Según detalló, muchas personas interpretan que el riesgo terminó, cuando en realidad el río continúa con una erogación de agua importante, mantiene corrientes fuertes y presenta cambios en el relieve del cauce que lo vuelven más traicionero.

Pozos, socavones y corrientes ocultas

Cabral explicó que la crecida modificó notablemente la geografía del río. “Este es el momento más peligroso para los bañistas. El caudal bajó, pero en comparación a lo que estaba antes. Sigue siendo alto para la media anual del río”, indicó.

La última subida del agua dejó nuevas zonas de riesgo: pozos profundos, enlames y socavones que no existían previamente. “Ahora hay profundidades en los bordos superiores a los 2,5 metros, y eso es extremadamente peligroso”, advirtió.

Estas condiciones, sumadas a la fuerza de la corriente y a superficies inestables, aumentan el riesgo de caídas o arrastres incluso en sectores que antes eran considerados seguros.

Llamado a respetar las advertencias

Desde el cuerpo de guardavidas y el GER insistieron en la necesidad de respetar las indicaciones del personal de seguridad que trabaja en la costanera.

“Pedimos por favor a la gente que haga caso de las advertencias. Si les decimos que no se metan porque hay peligro, no lo hagan”, remarcó Cabral.

El rescatista recordó que recientemente debieron intervenir en la asistencia de un niño de 9 años que cayó al río en la zona sur de la costanera. El menor pudo ser rescatado por pescadores que se encontraban en el lugar y luego recibió atención médica con la intervención de una ambulancia.

Prevención para evitar tragedias

Las autoridades reiteran que, aunque el nivel del agua haya descendido, el río continúa presentando condiciones peligrosas. Por ello recomiendan evitar ingresar al agua en zonas no habilitadas, supervisar a los menores y atender siempre las indicaciones del personal de seguridad.

El mensaje es claro: el descenso del caudal no significa que el riesgo haya desaparecido. En este escenario, la prevención sigue siendo la herramienta clave para evitar accidentes en uno de los espacios más concurridos de la ciudad.