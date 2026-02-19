Zendaya reflexiona sobre el amor, la pérdida y el equilibrio entre vida pública y privada

La actriz de 29 años, comprometida con Tom Holland, sostuvo que “el amor y la pérdida van de la mano” y aseguró que continúa aprendiendo a equilibrar su vida personal con su carrera.

Hoy 12:20

La actriz estadounidense Zendaya afirmó que con el paso del tiempo comprendió que el amor está inevitablemente ligado a la pérdida. En una conversación con Robert Pattinson para la revista Interview, la intérprete habló sobre sus películas románticas favoritas y reflexionó sobre la naturaleza de ese género.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“A lo que te refieres, a menudo son devastadoras, y esa es la naturaleza de estar vivo. Muchos de ellos tienen que ver con la pérdida”, señaló. La actriz agregó que gran parte de la vida implica atravesar duelos y despedidas: “He aprendido con la edad que gran parte de la vida es pérdida: perder a seres queridos, el duelo y superarlo. De alguna manera extraña, el amor y la pérdida van de la mano”.

En el mismo intercambio, Zendaya explicó que, durante las fiestas, opta por ver comedias románticas y que en ocasiones necesita finales felices. Sin embargo, relativizó esa idea: “A veces necesito que terminen juntos. Pero no hay final. ¿Quién sabe si dentro de 10 años serán infelices y se divorciarán? Supongo que es la misma película, solo que la retomamos en un momento diferente de la vida de cada uno”.

La actriz también reconoció que aún está aprendiendo a manejar la exposición pública. En diálogo con Pattinson, destacó que admira su capacidad para preservar aspectos de su vida privada. “Al final, eres una figura pública, no hay nada que puedas hacer, pero algunas cosas son para ti y para tus seres queridos”, sostuvo, y añadió que mantener cierto anonimato le permite interpretar personajes sin que su imagen personal interfiera.

Por otra parte, Zendaya señaló en declaraciones previas que la actividad física la ayuda a sentirse “menos ansiosa”. Aunque no mantiene una rutina estricta, considera que el ejercicio tiene un impacto positivo en su salud mental. La actriz, que interpretó a una tenista en la película Challengers, comentó a la revista Vogue que no se caracteriza por sostener planes de entrenamiento constantes, aunque reconoce sus beneficios.