Policiales

Derrame de cloro en la zona norte de la Capital: evacuaron la Alcaidía de Menores y viviendas cercanas

El incidente ocurrió en un depósito de Recursos Hídricos, en el barrio Centenario. Doce detenidos y varios vecinos debieron ser evacuados preventivamente.

Hoy 01:39

Un derrame de cloro generó alarma en las últimas horas del pasdao miércoles en la zona norte de la ciudad Capital y obligó a desplegar un operativo de emergencia que incluyó la evacuación de detenidos de la Alcaidía de Menores y de vecinos del barrio Centenario.

El episodio se registró en un depósito perteneciente a Recursos Hídricos, ubicado en la intersección de avenida Belgrano casi Antenor Álvarez, donde se encontraban almacenados tanques con capacidad de 10.000 litros del producto químico.

Investigan si el calor provocó el derrame

De acuerdo con las primeras informaciones, las altas temperaturas registradas en la jornada podrían haber sido el factor desencadenante del incidente, que derivó en la pérdida de cientos de litros de cloro.

Ante el riesgo que implicaba la dispersión del químico, las autoridades dispusieron la evacuación preventiva de doce detenidos alojados en la Alcaidía de Menores, además de residentes de viviendas cercanas al depósito afectado.

Amplio operativo de emergencia

En el lugar trabajó intensamente personal del cuerpo de Bomberos de la policía, que desplegó tareas para controlar la situación, evitar mayores riesgos y asegurar la zona.

Las autoridades iniciaron actuaciones para determinar con precisión las causas del derrame y evaluar si existieron fallas en el almacenamiento del producto o en las condiciones del depósito.

Hasta el momento no se informaron personas lesionadas, aunque el operativo continuaba con tareas preventivas y de monitoreo ambiental en el sector.

TEMAS Policía de Santiago del Estero Bomberos

