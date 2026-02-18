La policía retuvo motociclistas por realizar maniobras peligrosas frente a Jefatura

Realizaba “wheelie” por avenida Roca, fue identificado por la Policía, le secuestraron la motocicleta y deberá afrontar multas que superan los dos millones de pesos.

Hoy 21:57

La Dirección General de Seguridad Vial intervino tras detectarse una maniobra peligrosa protagonizada por un motociclista que circulaba por avenida Roca, a la altura de Jefatura Central de Policía, en sentido norte, realizando acrobacias conocidas como “wheelie”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La situación fue advertida desde la sala central de monitoreo, que alertó sobre una maniobra peligrosa del conductor, la cual ponía en riesgo la seguridad transeúnte y la del propio conductor desaprensivo. A partir de tareas investigativas y el análisis de cámaras de seguridad, se logró identificar el rodado y establecer la identidad del conductor. El cual fue localizado en la vía pública, desde donde procedieron al secuestro del motovehículo, una Honda CG Titan 125 cc, color negro, sin dominio colocado y labraron las actas administrativas correspondientes.

Personal de Seguridad Vial labró infracciones por conducción peligrosa, falta de casco y seguro obligatorio, ausencia de espejos, falta de dominio colocado, caño de escape libre, exceso de velocidad y falta de condiciones para conducir. El monto total de las multas supera los $2.000.000.

Desde la Policía recordaron que este tipo de conductas representan un grave riesgo para la seguridad vial y advirtieron que los controles continuarán de manera estricta para prevenir maniobras imprudentes.