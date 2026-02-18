Video: llamó a la policía denunciando una supuesta pelea, cuando llegaron los atacó con un cuchillo

Los uniformados llegaron al lugar y comenzaron a hablar con la persona que reportó el incidente. Tenía un cuchillo escondido en un bolsillo.

Hoy 16:50

Las imágenes, dadas a conocer este 17 de febrero, muestran el momento en que un hombre que había llamado al 911 para denunciar una supuesta pelea y terminó apuñalando a un agente. El hecho ocurrió el 12 de diciembre de 2025, pero recién ahora el Departamento de Policía de Bellevue difunció los videos registrados por las cámaras de seguirdad.

El episodio se registró en el Bellevue Transit Center y según la investigación, alrededor de las 12.30 de ese día un hombre identificado como Mohamed Morray Bangura, de 38 años, llamó al 911 para denunciar un presunto caso de violencia doméstica en la terminal de transporte. De acuerdo con su relato, un hombre y una mujer discutían y la situación estaba escalando, lo que motivó el envío de efectivos del Departmento de Policía de Bellevue.

Sin embargo, las autoridades determinaron posteriormente que la denuncia habría sido falsa y que en el lugar no se registraba ningún disturbio.

Un ataque repentino

Las imágenes de las bodycam muestran que, minutos después del llamado, dos oficiales arribaron al centro de transporte e identificaron a Bangura, quien coincidía con la descripción aportada en la comunicación al 911. En el video se observa cómo los agentes lo interrogan con calma sobre el supuesto incidente.

En cuestión de segundos, la situación cambió drásticamente: el hombre sacó un cuchillo del bolsillo de su campera y se abalanzó sobre los uniformados.

Se produjo entonces un forcejeo violento que terminó con uno de los policías gravemente herido y con su compañero efectuando disparos para frenar el ataque. De acuerdo con el parte oficial, el agente sufrió un corte profundo en el rostro y una puñalada en la espalda.

Tanto el efectivo herido como el agresor fueron trasladados al Harborview Medical Center, donde recibieron atención médica. Ambos sobrevivieron.

Acusación y polémica por la difusión

La causa se tramita en el King County Superior Court. Bangura se declaró inocente de los cargos de agresión en primer y segundo grado, ambos con agravantes por el uso de arma blanca.

Los fiscales sostienen que la llamada al 911 fue deliberadamente falsa y que tuvo como objetivo atraer a los oficiales al lugar para emboscarlos.

La difusión del video fue realizada por el King County Independent Force Investigation Team, pese a la oposición de la King County Prosecuting Attorney’s Office, que había manifestado su preocupación por el impacto que la publicación de las imágenes podría tener en el derecho del acusado a un juicio justo.

Según consta en los registros judiciales, el imputado permanece detenido con una fianza fijada en 5 millones de dólares y está siendo sometido a una evaluación de competencia mental mientras continúa el proceso penal.