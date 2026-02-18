Así será el esquema de bonos anunciado por el gobernador Elías Suárez

“Es un ingreso que va íntegramente al bolsillo del trabajador”, dijo el mandatario santiagueño.

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, confirmó la continuidad del esquema de bonos para trabajadores estatales y detalló que, a lo largo de 2026, el monto total alcanzaría los $3.820.000 adicionales.

El mandatario explicó que esta política, implementada durante la gestión de Gerardo Zamora, representa un complemento directo al salario y remarcó que “no es una propina”, sino un ingreso que va íntegramente al bolsillo del trabajador, sin descuentos ni intervención de sistemas financieros.

El esquema contempla un bono preinicio de clases de $250.000 a cobrarse desde el viernes 20 de febrero; un bono por el Día del Trabajador que será anunciado el 27 de abril (con referencia de $500.000 en 2025); un bono aguinaldo dividido en dos partes de $500.000 cada una ($1.000.000 en total también en referencia al 2025) y un bono de fin de año en tres tramos de $700.000 ($2.100.000).

Según precisó el mandatario en declaraciones a Radio Panorama, estos conceptos equivalen $318.000 mensuales promedio que, sumados al piso salarial garantizado de $1.130.000, elevan el ingreso promedio a $1.448.000 mensuales.