Alerta por tormentas fuertes en Santiago del Estero: mucho calor y humedad alta para este jueves 19 de febrero del 2026

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas para la madrugada de este jueves 19 de febrero. Se esperan lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo.

Hoy 01:49

Luego de una jornada marcada por el calor extremo, con sensaciones térmicas que llegaron a los 47 grados, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes para Santiago del Estero durante la madrugada de este jueves.

El aviso alcanza a varias zonas de la provincia, entre ellas Capital, La Banda, Atamisqui, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica, donde podrían registrarse fenómenos meteorológicos de intensidad variable.

Madrugada pesada y con alta humedad

Durante la medianoche del miércoles, el termómetro marcaba 27,8°C, aunque la sensación térmica alcanzaba los 33,6°C, en un contexto de humedad del 93%, lo que anticipaba un ambiente inestable.

Para este jueves, el organismo prevé que la temperatura oscile entre 25 y 35 grados, con niveles de humedad cercanos al 90%, lo que mantendrá condiciones sofocantes durante gran parte del día.

Tormentas con lluvia intensa, ráfagas y granizo

Según el informe oficial, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Se espera que los fenómenos estén acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Recomendaciones ante el alerta

Ante este escenario, se recomienda a la población evitar circular durante tormentas intensas, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN y organismos locales de emergencia.

Las condiciones inestables podrían extenderse durante la jornada, por lo que se aconseja precaución y seguimiento permanente de los informes meteorológicos.