Argentinos le ganó sobre el final a Barcelona y dio el primer paso en la Copa Libertadores

El Bicho se quedó con el partido de ida por la mínima, gracias al gol de Diego Porcel a los 90'. Fue expulsado Francisco Álvarez. La revancha se juega la semana que viene en La Paternal.

Hoy 01:00

El empate en cero ya era un gran negocio para Argentinos. Contra Barcelona, en Guayaquil y por la ida de la segunda fase de clasificación, bancaba el resultado desde que Francisco Álvarez había visto la roja a los 20 minutos del segundo tiempo. Parado como último hombre, al central del Bicho no le había quedado otra que bajar a Sergio Núñez para evitar que el uruguayo se fuera mano a mano con Cortés. Esa jugaba parecía que iba a hipotecar las chances del equipo de Nico Diez, pero...

Argentinos fue vivo y aprovechó una contra para ganarlo en el final

Con paciencia e inteligencia, Argentinos se terminó llevando un triunfazo que lo pone con un pie y medio en la próxima fase. Se bancó ceder la pelota, algo que no negocia por convicción, a la espera que el equipo amarillo perdiera la paciencia. Y fue así nomás. Todo lo que el equipo argentinos no había podido hacer en 90 minutos llegó de golpe. Y todo mediante Porcel. Fueron dos contras que marcaron el rumbo de la serie. En la primera, con el tiempo casi cumplido, le dio al travesaño. En la segunda, en el primer minuto de los cinco adicionados, la mandó a guardar. Leandro Fernández lo habilitó y sacó un gran derechazo cruzado que se metió pegadito a un palo.

Locura total del Bicho y sus hinchas, que había protagonizado un partido discreto pero bien copero. A sabiendas que la serie se define en casa, bancó a un rival falto de ritmo (primer partido oficial del año) y lo terminó liquidando. El Pipa Benedetto, en el local, fue de lo más flojo. Al ex Boca se lo notó lento, terminó siendo reemplazado y durante el partido se oyeron algunos murmullos. Ganó el Bicho, que ahora le alcanzará con un empate para meterse en la última fase previa antes de los ansiados y esperados grupos.

