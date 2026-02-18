Cómo fueron las últimas horas de Ramona Emilia Medina, la mujer que murió quemada en Termas

Su hija Edith, dio un testimonio revelador a Noticiero 7 luego de que se conociera que hay un detenido en la causa que investiga el fiscal Montenegro.

Ramona Emilia Medina murió en Termas y su deceso causó estupor, sorpresa, tristeza y conmoción. Su cuerpo fue desmembrado luego arrojado a una zona del cementerio de esa ciudad. Este miércoles la policía hizo rastrillajes donde hallaron parte de su cuerpo el lunes último. Un hombre de apellido Bustamante sigue detenido.

Edith Medina, hija de Ramona contó a Noticiero 7 que el sábado último, al despedirse de su mamá, la vio feliz, contenta. Sonreía. “Ella estaba feliz, era una mujer feliz a pesar de su enfermedad. Entonces como hija me ponía contenta verla así y quería que disfrute como ella quería sus últimos años”, dijo Edith.

El sábado cuando salió de su casa del barrio Agua Santa, “ella me pidió que le alcance la cartera y a mí eso me sorprendió”, dijo Edith. “Mi mamá era una mujer de las de antes, muy a la antigua. Era mandona y había que hacerle caso. Entonces ese día me sorprendió porque me dijo 'por favor alcanzame la cartera, hija'. Y me dijo que si me lo pedía así a mí me molestaba igual. Esa broma fue el último recuerdo que tengo de ella”, contó.

Ramona Emilia Medina se había jubilado hace poco luego de trabajar en una fábrica de alfajores. Puso un almacén en su casa y ayudaba a sus hijas y nietos. De eso vivía. Su familia, tampoco sale del estupor mientras la justicia avanza en la investigación.