Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 FEB 2026 | 24º
X
País

Diputados aprobó la reforma laboral en general con 135 votos a favor y 115 en contra

La ley volverá al Senado para ser sancionada.

Hoy 00:38

Luego de que el oficiaismo accediera a eliminar el artículo 44 de licencias médicas, la Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral en general con un total de 135 votos afirmativos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La oposición solo logró reunir 115 de negativas.

Ahora, los diputados deberán votar en particular de forma nomimal cada uno de los 26 capítulos.

No obstante, está previsto que el proyecto vuelva al Senado, para evaluar las modificaciones realizadas a lo largo de la jornada.

Al momento de la votación estuvo presente la mesa política del oficialismo, representada por Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

TEMAS Cámara de Diputados de la Nación Reforma Laboral

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Diputados aprobó la reforma laboral en general con 135 votos a favor y 115 en contra
  2. 2. Florencia Carignano desconectó micrófonos de Diputados y Lilia Lemoine salió al cruce
  3. 3. Zendaya reflexiona sobre el amor, la pérdida y el equilibrio entre vida pública y privada
  4. 4. La Fiscalía pidió prisión preventiva para dos policías de Ciberdelitos acusados de vender celulares secuestrados
  5. 5. El Río Dulce, más peligroso que nunca: alertan que la baja del caudal puede ser una “trampa” para bañistas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT