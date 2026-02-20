Sigue la conmoción en Termas: un video muestra a "Chuky" cargando un bulto en moto

La Justicia ya tiene las imágenes y continúa adelante con el proceso complejo. Se esperan los resultados de la autopsia y la indagatoria a Ricardo “Chuky” Bustamante.

Hoy 12:15

La Justicia de Las Termas de Róo Hondo habría obtenido un video en el que se ve a Luis Ricardo "Chuky" Bustamante (38), al mando de una motocicleta, cargando un bulto, el sábado a la noche o madrugada del domingo pasado.

El documento se transformó en la prueba contundente en el que fija las bases del proceso el fiscal Gustavo Montenegro, a cargo de la causa por el presunto homicidio de Ramona, cuyo cuerpo apareció, cerca del cementerio en el barrio Herrera El Alto.

Pese al hermetismo impuesto al incipiente proceso, trascendió que el video fue acercado a la Justicia el jueves y de inmediato pasó a análisis de los expertos en informática.

Aún difuso por el horario, a oscuras, los voceros indicaron que en el video se ve a "Chuky" conduciendo una motocicleta. Vestía short y remera. Transportaba un bulto de considerables dimensiones que podría haber sido el cuerpo de Ramona, envuelto en una frazada.

Siempre sobre la base del mismo video, luego se advierte a "Chuky", de regreso, pero ya sin el cuerpo. En concordancia al proceso, los restos de la mujer fueron descartados junto a la necrópolis y frente a la Escuela de Artes Plásticas.

Lo que persiste es saber cómo murió: si "Chuky" la mató y luego la descartó o dijo como él dijo: "Se me murió". Otro punto, los investigadores solo hallaron parte del torso, piernas, piezas dentarias, cabellos y el cráneo. ¿El resto fue "obra" de un descuartizamiento, o propio de los animales salvajes de la zona.

Ni bien cobró vida la aparición del video, trascendió que el fiscal, Gustavo Montenegro, solicitó el allanamiento en la casa de "Chuky" en calles San Martín e Italia, en el Bº Herrera El Alto.

Con luz verde del juez de Control y Garantías, Diego Vittar, los expertos de Homicidios y Delitos Complejos coparon la casa del único detenido, en busca de ropa y otros elementos para la causa.

Sin descuidarse de los tiempos, el fiscal prorrogaría la indagatoria: la prioridad sería hacerlo hoy, pero nadie descarta que sea pospuesta para el lunes venidero.

El fiscal desea certezas, inclusive el informe preliminar de los restos, para recién definir la indagatoria, aún a sabiendas de que el detenido se abstendrá de declarar. Lo único que dijo hasta ahora es: "Se me murió. No quería problemas y la llevé al cementerio".

Lo que omitió es referirse, por ejemplo, si al arrojarlo el cuerpo estaba completo, también de qué teóricamente pereció Ramona y qué los unía, tanto como preferir concurrir a verlo el fin de semana, en lugar de disfrutar de los corsos, tal cual ella se lo anunció a su hija Edith Medina. al retirarse.

Complejo proceso

El entorno del fiscal reconoce que el proceso es complejo. "¿Y si de verdad la víctima se le murió?", interrogó el vocero. Éste sugirió que de ahora es más es vital el trabajo de los forenses, pero con un cuerpo incompleto y contaminado por la exposición a cielo abierto.

Es decir, las piezas sustanciosas del rompecabezas serán provistas por los forenses. La nebulosa a descifrar será la causa de muerte, en lo posible, descuartizamiento o resultante de los dientes de los perros salvajes.

Hasta entonces, el fiscal se nutre de otras pruebas científicas, con una certeza inobjetable: el celular de Ramona fue hallado en casa de "Chuky", solitario detenido.