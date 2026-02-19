Denuncian que delincuentes envenenan perros para robar en el barrio Parque del Río I

Vecinos alertan sobre una modalidad delictiva que incluye alimentos con pastillas y elementos cortantes para neutralizar a los animales. Advierten que la situación implica riesgos sanitarios para toda la comunidad.

Hoy 22:47

Vecinos del Barrio Parque del Río I manifestaron su preocupación ante una serie de hechos delictivos que, según denuncian, incluyen el envenenamiento de perros para facilitar robos en viviendas de la zona.

De acuerdo con los testimonios, delincuentes estarían arrojando panes rellenos con pastillas sedantes para provocar parálisis en los animales y así reducirlos antes de ingresar a las casas. También aseguran que se detectaron vidrios rotos y objetos cortantes lanzados hacia patios y veredas.

Vecinos en alerta

Camila, una de las residentes del barrio, relató en diálogo con Noticiero 7 que la situación se repite desde hace varios días y que genera temor entre las familias.

Según explicó, los ataques no sólo afectan a mascotas domiciliarias sino también a perros callejeros que suelen permanecer en la zona, lo que incrementa la preocupación por posibles intoxicaciones accidentales de niños u otros animales.

El problema, señalaron, se concentra principalmente en las manzanas 11, 12 y 13 del barrio, donde varios vecinos aseguran haber encontrado restos de alimentos sospechosos y animales afectados.

Además del riesgo de robos, remarcan que la presencia de sustancias tóxicas en la vía pública representa un problema sanitario para todo el vecindario.

Piden intervención y prevención

Ante la situación, los vecinos solicitaron mayor presencia policial y controles preventivos, además de recomendar a la comunidad extremar cuidados, evitar que las mascotas consuman alimentos encontrados en la calle y alertar de inmediato a las autoridades ante cualquier situación sospechosa.

El temor crece en el barrio, donde la preocupación ya no sólo pasa por la inseguridad, sino también por el impacto que estos hechos pueden tener en la salud de los animales y de los propios vecinos.