Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero para este viernes 20 de febrero: anuncian tormentas aisladas y humedad elevada

El informe del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable este viernes 20 de febrero en Santiago del Estero, con lluvias, tormentas y temperaturas moderadas.

Hoy 06:09

El clima en Santiago del Estero se presentará inestable durante este viernes, con probabilidad de tormentas fuertes en horas de la mañana y precipitaciones aisladas durante la tarde y la noche.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la chance de lluvias se moverá entre el 40% y el 70% a lo largo de la jornada. Además, la humedad continuará elevada, con valores cercanos al 75%, lo que podría generar una sensación térmica superior a la temperatura real.

En cuanto a los registros térmicos, se prevé una mínima de 21°C y una máxima de 30°C, marcando un descenso respecto del intenso calor que se venía registrando en la provincia.

Aunque el cambio de tiempo ya se hizo notar en varias localidades del interior santiagueño durante la tarde del pasado jueves, en la ciudad Capital sólo se registró hasta el momento una llovizna leve y pasajera. No obstante, las condiciones meteorológicas indican que la inestabilidad podría intensificarse durante el día.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada por los canales oficiales y tomar precauciones frente a posibles tormentas eléctricas, ráfagas de viento o lluvias intensas.

