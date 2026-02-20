El dólar profundizó su caída mientras las acciones y los bonos extendieron la racha alcista tras la aprobación de la reforma laboral

La divisa mayorista cayó a su nivel más bajo desde octubre, el blue retrocedió y el Banco Central volvió a comprar reservas.

Hoy 19:02

Mientras que las acciones y los bonos argentinos defendieron la tónica alcista este viernes, luego de la sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de Modernización Laboral, el dólar siguió en su tobogán descendente aún con el sostén que representan las compras de contado a manos del Banco Central.

La Cámara Baja aprobó el proyecto de reforma laboral con 135 votos a favor y 115 en contra, aunque algunos capítulos fueron aprobados con 130 votos. El Gobierno logró una amplia mayoría para la aprobación de la iniciativa con el apoyo de sus 94 diputados, y el respaldo del PRO, la UCR, parte de Provincias Unidas, Innovación Federal, el MID y varios partidos provinciales. La única modificación introducida fue la eliminación del Artículo 44, que contemplaba una reducción en la remuneración que perciben los trabajadores durante enfermedades o accidentes no relacionados con su trabajo.

Aunque mantiene una pérdida de 10% en febrero, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 1,2% a 2.873.248 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- ganaron un 0,7 por ciento. Encabezaron las ganancias del Merval las acciones de IRSA (+8,7%) y ByMA (+7,9%).

El riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus pares emergentes, restó tres unidades para Argentina, en los 519 puntos básicos.

“Con el espaldarazo de la reciente aprobación en Diputados de la reforma laboral, se espera que en el Senado se aprueben las modificaciones. Y el Gobierno buscará habilitar una sesión el 27 de febrero para poder avanzar con esta reforma de manera definitiva”, comentó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“La reducción de la litigiosidad, uno de los principales costos asociados a la contratación formal, junto con el régimen de incentivo al empleo formal, debería contribuir a la formalización laboral. Actualmente, la tasa de informalidad supera el 40%, lo que subraya la necesidad de cambios legales orientados a fomentar el empleo formal, algo que la reforma debería efectivamente respaldar”, evaluó Max Capital.

El dólar, sin piso

El dólar acentuó su pronunciado declive este viernes, con el respaldo de un sostenido volumen de USD 475,7 millones operados en el segmento de contado, un monto que habilita nuevas compras de divisas a manos del Banco Central sin alterar la tendencia de las cotizaciones.

El dólar mayorista descontó en el día 13 pesos o 0,9%, a $1.376, un nivel mínimo desde el 14 de octubre. En lo que va de febrero el tipo de cambio oficial recorta 71 pesos o 4,9%, mientras que si se amplía la comparación al primer tramo de 2026, la baja es de 79 pesos o 5,4 por ciento.

Asimismo, el dólar mayorista retrocedió 23,50 pesos o 1,7% en la última semana. Dado que el BCRA estableció un techo para sus bandas cambiarias de $1.595,93, el dólar quedó ahora a 219,93 pesos o 16% de ese límite, el rango más amplio desde el 4 de julio de 2025 (16,4%).

“La divisa operó durante la jornada con un claro sesgo bajista, extendiendo la tendencia observada en ruedas previas. Desde el inicio se evidenció presión vendedora, con el mercado desplazándose de manera escalonada hacia niveles inferiores y registrando concentración de volumen en zonas intermedias antes de profundizar la corrección. Hacia el tramo final del MULC, la oferta volvió a imponerse y el tipo de cambio cerró en el mínimo intradiario de $1.376″, resumió Francisco Díaz Mayer, jefe de Operaciones de ABC Mercado de Cambios.

El dólar minorista finalizó con baja de 15 pesos o 1,1%, a $1.395 para la venta, según la referencia del Banco Nación, en un mínimo desde el 29 de septiembre ($1.380). En la semana el dólar al público cedió 25 pesos o 1,8 por ciento.

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.399,15 para la venta y $1.348,91 para la compra.

Asimismo, el dólar blue cedió 10 pesos o 0,7% este viernes, a $1.430 para la venta. El dólar informal anota un descenso de 100 pesos o 6,5% en el transcurso de 2026.

Los contratos de dólar futuro concluyeron con descensos generalizados y alineados con el sesgo mayorista, en una sesión con operaciones por el equivalente a USD 1.404,2 millones en la plataforma A3 Mercados. Las posturas para fin de febrero concentraron el volumen con baja de 14.50 pesos o 1%, a 1.386,50 pesos, frente a un techo de las bandas cambiarias previsto en $1.607,39 para el cierre del mes.

El Banco Central compró USD 167 millones en la rueda de contado, el 35,1% de la oferta mayorista. las reservas internacionales brutas de la entidad ascendieron USD 1.348 millones (+3%) a 46.261 millones, el stock más alto desde el 25 de agosto de 2021 (USD 46.278 millones).