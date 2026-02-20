Intentó ingresar a una vivienda mientras dormían: tenía pedido de detención vigente

Terminó detenido. Personal de la Comisaría Comunitaria N°57 Villa Balnearia intervino tras el llamado de una vecina de Cooperativa Villa Balnearia que alertó del incidente.

En la madrugada de este viernes 20 de febrero, alrededor de las 03:10 horas, personal de la Comisaría Comunitaria N°57 Villa Balnearia intervino tras el llamado de una vecina del Barrio Cooperativa Villa Balnearia que alertó sobre un intento de ingreso a su domicilio.

La mujer, de 26 años, manifestó que mientras descansaba escuchó golpes en la puerta y ruidos en la cerradura, como si intentaran forzarla. Al abrir, sorprendió a un masculino conocido en el barrio que intentaba ingresar con aparentes intenciones de sustraer bienes. Al verse descubierto, el sujeto se dio a la fuga por el Tercer Pasaje.

Gracias al rápido accionar del personal policial, se realizó un recorrido inmediato por la zona, logrando interceptarlo a pocos metros, cuando se encontraba frente a otra vivienda del sector.

En ese momento, el individuo intentó justificar su presencia manifestando que se encontraba allí porque residía su tía en el lugar y que estaba intentando que le abrieran el portón. Sin embargo, esta versión fue rápidamente desmentida: los propietarios del inmueble se encuentran en la provincia de Buenos Aires desde el mes de diciembre y no existe ningún vínculo familiar con el sujeto.

En un primer momento brindó datos falsos sobre su identidad. Tras ser trasladado y verificados sus verdaderos datos en el sistema nacional, se estableció que se trata de Humberto Rocco Roldán(24), quien poseía pedido de captura y detención vigente por causas de Hurto Agravado, con intervención judicial previa.

Por disposición del fiscal de turno, Emanuel Sabater, se procedió a su aprehensión. El mismo fue alojado en la alcaidía correspondiente.

Cabe destacar que el detenido se negó a firmar el acta de aprehensión, mantuvo una actitud hostil con el personal policial e intentó falsear su identidad durante el procedimiento.

Se recibió la denuncia penal a la damnificada y se tomaron testimonios a vecinos del sector, continuando la investigación.