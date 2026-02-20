Prioridad para quienes no tienen cargo: anunciaron nuevas pautas para el concurso docente 2026

La interventora del Consejo General de Educación, María Elena Herrera, presentó los lineamientos para la opción de cargos del ciclo lectivo 2026. Prioridad a docentes sin cargo. Requisitos.

Hoy 12:11

En el Centro de Convenciones y Exposiciones Fórum, la presidenta interventora del Consejo General de Educación de Santiago del Estero, María Elena Herrera, brindó detalles sobre cómo será el concurso para la opción de cargos docentes correspondiente al ciclo lectivo 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la conferencia, explicó que el nuevo esquema establece un orden de prelación con prioridad para docentes sin cargo, con el objetivo de garantizar mayor equidad en el acceso a puestos dentro del sistema educativo.

Prioridad por domicilio y situación laboral

Herrera precisó que, en una primera instancia, se dará prioridad a los docentes sin cargo —es decir, quienes no posean horas cátedra ni cargos en el sistema público o privado, ni desempeñen funciones administrativas en los tres poderes del Estado—.

Te recomendamos: Comenzó el ciclo lectivo 2026: los docentes regresaron a las escuelas y reabrieron las instituciones en Santiago del Estero

Dentro de ese grupo se establecerán tres niveles:

1. Docentes domiciliados en la misma localidad donde se encuentra la institución con vacante.

2. Domiciliados hasta 30 kilómetros del establecimiento.

3. Domiciliados a más de 30 kilómetros.

El domicilio que se tomará como referencia será el que figure en el DNI, el cual permitirá determinar la cercanía con la oferta educativa.

Posteriormente, se abrirá la instancia para docentes que ya tengan cargo y deseen concursar bajo las mismas pautas. En estos casos, podrán presentar una renuncia condicionada, que solo se hará efectiva si resultan adjudicatarios del nuevo cargo. De esta manera, se busca no perjudicar la situación laboral de quienes intenten mejorar su ubicación o condiciones.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Tope de cargos y puntaje

La funcionaria indicó que todos los docentes inscriptos y clasificados en 2026 —ordinarios y extraordinarios— podrán concursar. Se fijó un tope máximo equivalente a un cargo por todos los niveles educativos, lo que representa:

15 horas cátedra en el nivel secundario.

12 horas cátedra en el nivel superior.

El límite general será de 181 puntos. Aquellos que ya cuenten con algunas horas podrán completar hasta ese máximo permitido.

Nuevos requisitos

Entre las exigencias que se incorporan este año, Herrera detalló:

Declaración jurada sobre distancia, en caso de corresponder.

Certificación negativa de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para docentes sin cargo.

Certificado de buena conducta expedido por la Policía de la Provincia.

Apto físico emitido por la Dirección de Reconocimiento Médico del Consejo de Educación.

La titular del organismo remarcó que la documentación y las fichas correspondientes estarán disponibles en la página oficial del Consejo e instó especialmente a los docentes nóveles a descargar y completar los requisitos con anticipación.

Jornada de capacitación

Con el objetivo de evitar errores administrativos y facilitar el acceso a los cargos, el Consejo realizará una jornada de capacitación el próximo 3 de marzo a las 8 horas, en el Fórum.

Según explicó Herrera, la iniciativa busca brindar herramientas claras para que los aspirantes puedan participar del concurso en igualdad de condiciones y no pierdan oportunidades por desconocimiento de los procedimientos.

El nuevo esquema apunta a ordenar la cobertura de vacantes con criterios de cercanía y situación laboral, en un ciclo lectivo que promete fuerte movimiento en el ámbito educativo provincial.