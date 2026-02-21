Ingresar
Conmoción: por el calor extremo, un joven murió en una cancha de fútbol

La tragedia ocurrió en la vecina provincia de Chaco. El fallecido tenía 24 años.

Hoy 06:56

Nicolás Braian Pereyra, de 24 años, fue hallado muerto en una cancha de fútbol ubicada en la ciudad de Roque Sáenz Peña. El joven, según testimonio de un familiar, había salido de su vivienda a la siesta y se habría dirigido hacia la cancha, donde, al promediar la tarde, fue encontrado sin vida.

Se presume que el deceso se debió a una muerte súbita, dado el extremo calor de la jornada.

Según confirmaron a Diario Norte, fuentes policiales, el joven fue encontrado por un familiar que dio aviso a la policía, que, al arribar al lugar, constataron la presencia del cuerpo.

Al parecer, según los primeros informes, la persona fallecida pudo haber sufrido una descompensación, lo que habría derivado en su deceso.

El fiscal a cargo, Marcelo Soto pidió el traslado del cuerpo a la morgue judicial para determinar las causas y hora del deceso.

