Cómo fueron las últimas horas de Thania Santillán, la joven ultimada a tiros por su ex

La muerte de la muchacha de 22 años causó una profunda conmoción en toda la provincia. Su femicida se encuentra detenido en esta Capital.

Hoy 07:33

Santiago del Estero se encuentra en un momento de gran conmoción por un nuevo femicidio, que esta vez tuvo como víctima a una joven de 22 años. Familiares y amigos aún no pueden creer que Thania Santillán ya no esté entre ellos. La joven, que estudiaba enfermería y vivía en el barrio General Paz de la Capital santiagueña, fue ultimada con dos disparos efectuados por su ex, Diego Salto, quien una vez que la mató utilizó su cuerpo para evitar ser detenido por la policía.

Según se supo, Thania y Salto habían mantenido una relación de noviazgo por el lapso de entre 4 y 6 años, la cual había finalizado el año pasado. Siempre en función de la investigación, entre ellos existía un vínculo cordial, al punto que habían pasado la tarde del jueves juntos en la casa de la tía de Thania, donde habían compartido mates.

En ese encuentro habían acordado realizar un viaje juntos: Thania tenía que regresar a su casa en el barrio General Paz de esta Capital, mientras que Salto se dirigía a la ciudad de Fernández, donde debía trabajar como jornalero. A las 5 de la madrugada, Salto arribó a la casa de la familia Mansilla en su motocicleta. Thania lo esperaba lista, con su mochila, en su motocicleta Honda Wave 110.

De acuerdo a lo precisado, ambos hicieron juntos 10 km de viaje y lo que pasó entre las 5.30 y las 9.30 hasta ahora es un misterio. Según las hipótesis, entre ellos se habría generado una discusión y él comenzó a amenazarla con un arma que tenía en su poder. Thania durante ese periodo pidió ayuda. Le envió mensajes a su madre, a su tía y a una prima, manifestándoles que Salto la quería matar, y que tenía un arma. Incluso, fue la propia víctima que llamó a la policía, solicitando auxilio.

Nada alcanzó para salvar la vida de la joven estudiante de enfermería, quien fue encontrada junto a su rodado, sin vida, y con su asesino encima de ella sin dejarla en paz, incluso después de haberla asesinado.

“Era muy buena”: dolor y desolación por la muerte de la joven

Thania tenía 22 años, estudiaba enfermería y soñaba con dedicarse al cuidado de los demás. Solidaria, sensible y muy querida por su entorno, así la describen vecinos, amigos y compañeros que hoy no esconden el dolor por su trágica muerte.

La familia de Thania vive en el barrio General Paz. Llegó a la Capital santiagueña cuando tenía apenas 10 años, aunque sus raíces siempre estuvieron en el interior provincial.

Sus padres y una hermana viajaron hacia Las Tinajas al enterarse de lo ocurrido. Allí residen tíos y abuelos, a quienes había ido a visitar aprovechando los corsos, con la intención de regresar este fin de semana.

Cursaba el segundo año de la carrera de Enfermería y quienes compartían clases con ella la recuerdan como una joven comprometida, responsable y siempre dispuesta a tender una mano. Amante de los animales, participaba en acciones solidarias y tenía una sensibilidad especial que la acercaba a quienes más lo necesitaban. "Era muy buena", repiten una y otra vez quienes la despiden sin poder entender lo sucedido.

Además de su vocación por la salud, Thania tenía otra pasión: le gustaba mucho cantar. En noviembre pasado, durante una reunión con compañeros de clase, se animó a tomar el micrófono y dejó ver ese hobby que tanto disfrutaba. También era "una locutora muy conocida en su pago", según sostienen sus allegados.

Su historia, atravesada por sueños y proyectos, quedó truncada de la manera más cruel luego de ser asesinada de varios disparos, dejando así una herida profunda en toda la comunidad santiagueña.