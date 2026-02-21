La Banda: violento enfrentamiento entre vecinos terminó con disparos y heridos en el barrio El Tuscal

El incidente ocurrió el jueves y fue registrada por un testigo. Uno de los involucrados extrajo un arma de fuego y efectuó disparos al aire. La Policía intervino para controlar la situación.

Hoy 19:20

Un grave episodio de violencia vecinal se registró el jueves en el barrio El Tuscal, en la ciudad de La Banda, donde una discusión escaló hasta convertirse en un enfrentamiento que incluyó disparos de arma de fuego y personas heridas.

De acuerdo con la información recabada, el conflicto se habría iniciado por diferencias de vieja data entre residentes del sector, aunque por causas que aún son materia de investigación. Con el correr de los minutos, la tensión fue en aumento y derivó en agresiones físicas.

En medio del altercado, uno de los vecinos extrajo un arma de fuego y realizó disparos al aire, generando pánico entre quienes se encontraban en el lugar. La escena quedó registrada por un testigo con su teléfono celular.

Vecinos alertaron a las autoridades y efectivos policiales se hicieron presentes para controlar la situación y evitar que el conflicto pasara a mayores.

La Policía trabajó en el lugar para identificar a los involucrados y secuestrar el arma utilizada.