Ecuador: hallaron ocho cabezas humanas y mensajes intimidatorios

Vecinos denunciaron la presencia de restos humanos en una zona rural de Guayas; la policía investiga un posible ajuste de cuentas entre bandas.

Hoy 19:32

Agentes de la Policía ecuatoriana encontraron ocho cabezas humanas dentro de dos sacos de yute abandonados este sábado en una zona rural de Naranjal, en la provincia del Guayas, uno de los territorios más golpeados por la criminalidad en el país.

El hallazgo se produjo durante la madrugada, luego de que vecinos alertaran a las autoridades por un supuesto robo en el recinto Villanueva. Cuando los uniformados llegaron al lugar, no encontraron señales del delito denunciado, pero sí algo mucho más perturbador: dos bolsas de fibra gruesa abandonadas a un costado del camino.

Dentro estaban las cabezas, correspondientes a hombres aún no identificados. A pocos metros, los investigadores encontraron panfletos con una advertencia escrita a modo de amenaza: “Prohibido robar”. Ese detalle reforzó la hipótesis de que se trató de un acto de violencia deliberadamente exhibido para enviar un mensaje a otros grupos o a la población.

Según la información preliminar, las autoridades sospechan que el crimen estaría vinculado a la disputa territorial entre organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico. La provincia del Guayas —clave por sus rutas logísticas y cercanía a puertos— se ha convertido en uno de los principales escenarios de enfrentamientos entre bandas.

Las cabezas fueron trasladadas a la morgue de Naranjal, donde peritos forenses trabajan para determinar la identidad de las víctimas mediante análisis legales y científicos. Hasta el momento no hay detenidos.

Un episodio similar ocurrió semanas antes. El 11 de enero, la Policía halló cinco cabezas humanas colgadas junto a un cartel intimidatorio en una playa de pescadores de Puerto López, en la provincia costera de Manabí, uno de los destinos turísticos más conocidos para el avistamiento de ballenas.

Los restos estaban exhibidos en un paseo marítimo cercano a un hotel y atados con cuerdas a postes de madera frente al mar. Al lado, una tabla escrita a mano advertía: “El pueblo es de nosotros. Sigan saliendo a robar a los pescadores…”. El mensaje aludía a las llamadas “vacunas”, como se conoce en Ecuador a las extorsiones que bandas criminales cobran a comerciantes y vecinos a cambio de protección.

Las autoridades nunca encontraron los cuerpos completos de las víctimas y atribuyeron el hecho a enfrentamientos entre grupos armados locales. Días antes, en la misma zona, ataques armados habían dejado al menos nueve muertos, incluida una bebé.