La Policía de la Provincia puso en marcha un portal digital con inteligencia artificial para modernizar la seguridad

La nueva plataforma integra siete sistemas interconectados, incorpora herramientas de Big Data y análisis predictivo, y permitirá realizar denuncias online, centralizar información estratégica y fortalecer la respuesta operativa en toda la provincia.

Hoy 19:48

La Policía de la Provincia puso en marcha una innovadora plataforma tecnológica orientada a optimizar la gestión de la información, fortalecer la comunicación interna y brindar respuestas más precisas y eficientes a las demandas de la sociedad.

El denominado Portal Digital constituye un Ecosistema Digital integrado por siete sistemas interconectados, desarrollados para centralizar datos, simplificar procesos operativos y estratégicos, y optimizar la toma de decisiones en materia de seguridad pública.

En la mañana de hoy, el Ministro de Gobierno, Seguridad y Culto, Dr. Bernardo José Herrera; el Secretario de Seguridad, Comisario General (R) Marcelo David Pato; y el Jefe de Policía, Comisario General Laureano Silva, supervisaron oficialmente la puesta en funcionamiento de la plataforma en el Departamento Central de Monitoreo. Esta herramienta representa un verdadero cambio de paradigma en el trabajo policial y un avance histórico en la modernización de la seguridad pública provincial.

La solución tecnológica fue diseñada por equipos técnicos de la Secretaría de Seguridad en conjunto con la Policía de la Provincia, consolidándose como un logro institucional que refleja la visión estratégica del Gobierno provincial en el acompañamiento de iniciativas innovadoras.

Cabe destacar que el Ecosistema Digital ya había sido presentado en el Centro de Convenciones Fórum a principios de diciembre, ante autoridades provinciales, representantes de fuerzas federales y personal policial.

Tecnología e Inteligencia Aplicada

La plataforma incorpora tecnologías asociadas al Big Data, incluyendo herramientas de machine learning (aprendizaje automático) y modelos predictivos, orientadas a integrar inteligencia artificial en los procesos de sistematización y análisis de información.

Estas capacidades permiten:

Identificar patrones delictivos.

Anticipar comportamientos.

Optimizar recursos operativos.

Tomar decisiones basadas en datos reales y consolidados.

El sistema posibilita además la generación de Estadísticas y Análisis Criminal, transformando la información operativa en inteligencia estratégica mediante:

Mapas de calor.

Mapas de georreferenciación.

Análisis de patrones temporales.

Detección de reincidencias.

Estudio de modus operandi.

Gestión Integral y Nuevas Funcionalidades

Entre sus funcionalidades, el Ecosistema Digital incorpora un Registro Climático Digital, que permite a cada dependencia policial cargar información sobre precipitaciones y eventos meteorológicos severos con geolocalización, fecha y hora exacta. Esta herramienta agiliza la activación de alertas y fortalece los protocolos de actuación ante emergencias climáticas.

Asimismo, el sistema integra módulos internos de uso exclusivo para la fuerza policial, tales como:

Sistema de Alerta Temprana.

Parte Digital de Novedades.

Sistema Interno de Denuncias.

Comunicados Oficiales.

Plataforma de Denuncias Online para la ciudadanía.

Esta última funcionalidad permitirá a los ciudadanos realizar denuncias desde cualquier dispositivo digital, sin necesidad de trasladarse físicamente a una dependencia policial, facilitando el acceso al servicio y promoviendo una mayor cercanía institucional.

Declaraciones Oficiales

Durante la presentación inicial en el Fórum, el Secretario de Seguridad, Comisario General (R) Marcelo David Pato, destacó que la implementación del Ecosistema Digital implica un salto cualitativo para la institución y un nuevo desafío en la modernización del servicio policial.

En tanto, durante la puesta en funcionamiento formal, el Ministro de Gobierno, Dr. Bernardo Herrera, subrayó el respaldo permanente del Gobierno provincial a los procesos de transformación tecnológica de la fuerza, señalando que este desarrollo es el resultado de una conducción estratégica sostenida y de una política pública orientada a la innovación.

El funcionario remarcó que la Policía de la Provincia atraviesa una etapa de evolución institucional basada en la gestión, el profesionalismo y la incorporación de tecnología, consolidando su prestigio y proyectando a nivel nacional la capacidad técnica y operativa de los santiagueños.