Pro D2: try de Bautista Pedemonte en la victoria de Vannes ante Carcassonne

El santiagueño abrió el marcador en el 26-0 por la fecha 20. El equipo francés se mantiene como líder del torneo.

Hoy 20:44
Bautista Pedemonte

Por la fecha 20 del Pro D2, RC Vannes goleó 26-0 a US Carcassonne y continúa en la cima del campeonato. El primer golpe lo dio Bautista Pedemonte, que apoyó un try determinante para encaminar el triunfo del conjunto local.

El partido fue muy cerrado en el arranque, con defensas firmes y pocas ventajas. Recién a los 34 minutos Vannes logró romper el cero: tras la salida de un scrum, Pedemonte tomó la pelota, aceleró con un pick and go explosivo y sorprendió a la marca para zambullirse en el ingoal. Fue una jugada de potencia y lectura rápida que destrabó un trámite que venía parejo.

Con esta conquista, el tercera línea formado en Santiago Lawn Tennis Club llegó a su cuarto try de la temporada y reafirma su importancia dentro del equipo dirigido por Jean-Noël Spitzer. El argentino comparte plantel con Santiago Medrano y Francisco Gorrissen, en un Vannes que sueña en grande y no afloja en la pelea por el ascenso.

