Dolor por la muerte del Rengo Villalba: el fútbol santiagueño lo despide en redes

Familiares, amigos y excompañeros llenaron las redes de mensajes tras el fallecimiento del exfutbolista bandeño. El ambiente deportivo sigue conmocionado.

Hoy 22:31

El fallecimiento de Raúl Alejandro “Rengo” Villalba generó una ola de dolor en el fútbol santiagueño y rápidamente las redes sociales se poblaron de mensajes de despedida. Amigos del ambiente, familiares, ex compañeros y clubes lo recordaron con fotos, anécdotas y palabras cargadas de emoción tras su muerte este sábado por la tarde en La Banda.

Villalba sufrió un infarto durante el entretiempo de un partido amateur en la cancha del Profe Aparicio. La noticia golpeó no solo por su recorrido deportivo sino también por su calidad humana.

El ex futbolista había vestido camisetas históricas de la ciudad como Club Atlético Sarmiento y Central Argentino, además de jugar en la capital para Club Atlético Mitre y Central Córdoba. Su nombre estaba ligado a décadas de fútbol local, por lo que su partida provocó un impacto profundo en distintas generaciones.

Actualmente trabajaba como chofer de ambulancia y seguía ligado al deporte integrando el plantel de Frenos Belgrano en el certamen amateur. Las despedidas coincidieron en un mismo mensaje: el Rengo deja una huella imborrable dentro y fuera de la cancha, y su recuerdo seguirá vivo en cada rincón del fútbol de Santiago del Estero.