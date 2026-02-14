Quimsa dominó en La Rioja, ganó con autoridad y volvió a sonreír en la Liga Femenina

Las chicas de Quimsa recuperaron confianza con una victoria contundente por 83-67 ante Fusión Riojana en La Rioja. El equipo fue superior durante todo el partido, manejó el ritmo y sostuvo la ventaja sin sobresaltos para volver a celebrar fuera de casa.

En el inicio Gramajo adelantó a la visita, las locales anotaban mediante Acevedo a distancia, pero las santiagueñas se quedaron con el primero 20 a 12 gracias a un triple de Iturre.

Las dirigidas por Brao se encontraban mejor en ofensiva, los tiros de Iturre, Macció y Rojas estampaban el 44 a 29 rumbo al entretiempo.

Campos anotando y asistiendo aumentó la diferencia, Fusión Riojana intentó con Gordillo y Acevedo, pero nuevamente Campos desde el perímetro colocó el 63/41 a falta de diez minutos.

En el cierre no cambió la historia, ambos entrenadores alargaron la rotación de sus equipos y Quimsa se quedó con la victoria por 83 a 67. Lorena Campos fue clave con 14 puntos, 5 asistencias y 3 robos, además de los 16 de Lara Gramajo y 11 de Clara Della Rosa, del otro lado Florencia Ortíz fue la goleadora con 25.

Quimsa enfrentará este domingo a San José en Mendoza desde las 20 horas.