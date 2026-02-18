Marcelo Gallardo ratificó su continuidad en River y apuntó contra el “ruido de afuera”

Tras el triunfo por Copa Argentina, el DT aseguró que el plantel está convencido del rumbo y que existen fundamentos para salir de la mala racha.

Hoy 10:17

Luego de la victoria ante Ciudad de Bolívar por Copa Argentina, Marcelo Gallardo habló en conferencia y despejó cualquier duda sobre su futuro en River Plate. El entrenador remarcó que está convencido de seguir al frente del equipo y que puertas adentro existe firmeza para sostener el proyecto pese a los resultados adversos recientes.

“Lo importante ante el ruido de afuera es ser lógico, sensato y tener percepción de la realidad. El ruido aparece cuando los resultados no se dan y si eso nos desestabiliza es porque no estamos firmes en lo que hacemos. Yo estoy convencido de que todos estamos convencidos”, explicó el Muñeco. También reconoció que dos caídas en pocos días alteraron el clima, pero insistió en que el grupo mantiene el eje de trabajo.

Gallardo aseguró que el cuerpo técnico, los jugadores y los dirigentes comparten la misma idea de rumbo. “Cuando sos consciente empezás a atacar los focos y te hacés cargo. Tratás de corregir sin perder el eje. Si lo de afuera te desestabiliza, es porque no estabas tan sólido. Nosotros sabemos cuál es el camino”, sostuvo, dejando en claro que no hay fisuras internas.

Consultado por los argumentos para revertir el momento, el DT defendió el arranque de temporada: recordó que el equipo disputó seis partidos, con dos victorias, dos derrotas y un empate que calificó como valioso pese al sabor amargo ante Rosario Central. “Algunos eligen tener mala memoria. Hay fundamentos y yo los veo. Hay que sostenerlos”, afirmó.

Sobre el final, Gallardo se mostró molesto cuando le preguntaron si pensó en renunciar. Su respuesta fue tajante: negó cualquier posibilidad de dar un paso al costado y evitó profundizar. El mensaje fue directo: mientras vea bases futbolísticas y convencimiento interno, seguirá trabajando para que River recupere su mejor versión.